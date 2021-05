Play off, la Pallavolo Sangiorgio lotta un set poi cede contro Faenza (0-3)

Gara d’andata dei play off per la serie B1 amara per la formazione piacentina. Il team di coach Matteo Capra è superata in tre set dalla Pallavolo Fenix Faenza.

La Pallavolo Sangiorgio scende in campo con il classico starting seven, Perini-Hodzic a formare la diagonale, Di Tonto-Fava in posto 4, Zoppi e Molinari al centro, Tacchini a difendere la seconda linea. Faenza risponde con Baravelli-Casini, Tomat-Alberti, Guardigli-Grillini e Galetti.

Nel primo set la squadra ospite pare meglio, 2-5. Il turno al servizio di Perini ribalta il punteggio , 7-5, e Faenza impatta sull’8-8 e prova a scappare sul 9-11. Un ace di Hodzic rimette in parità la Pallavolo Sangiorgo (11-11). Tomat sigla il 12-15 e coach Capra chiama il tempo, Faenza allunga sul 14-17 ma Hodzic ed un muro di Molinari rimettono in corsa la squadra di casa. Hodzic griffa il vantaggio delle albicelesti 19-18, la Pallavolo Sangiorgio tiene il punto di vantaggio sino al 22-21 (ace Guienne), poi Faenza infila un filotto di quattro a zero e chiude il set 21-25.

La seconda frazione di gara è favorevole a Faenza. Le ragazze di coach Serattini innestano la marcia, 2-8 e 4-13. Hodzic e Zoppi suonano la carica ma è la squadra ospite a tenere un vantaggio consistente (13-20), nel finale colpo di coda della Pallavolo Sangiorgio, 19-22. Serattini chiama il tempo e Faenza chiude, 19-25. Nel terzo set Faenza parte forte, prende sin dai primi punti un vantaggio importante sino al 15-25 conclusivo.

Archiviata la gara d’andata con una sconfitta per 0-3 alla Pallavolo Sangiorgio per superare il turno dovrà vincere o 3-0 o 3-1 per conquistare il set supplementare (ai 15 punti) e giocarsi in quel frangente tutte le possibilità. L’incontro di ritorno si giocherà sabato 15 maggio alle ore 17 a Faenza.

Pallavolo Sangiorgio-Fenix Faenza 0-3 (22-25, 19-25, 15-25)

Pallavolo Sangiorgio: Guienne 1, Perini 3, Molinari 2, Galelli, Di Tonto 5, Nichelini, Fava 4, Solari (L), Zoppi 6, Hodzic 14, Tacchini (L). Allenatore: Matteo Capra.

Fenix Faenza: Tomat 18, Alberti 6, Galetti (L), Emiliani 1, Martelli, Gorini, Melandri, Casini 13, Guardigli 6, Baravelli 4, Grillini 5, Maines. Allenatore: Maurizio Serattini.