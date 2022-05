Alle ore 18.00 la Bakery Piacenza scende in campo tra le mura amiche per la prima gara di playout contro la Stella Azzurra Roma: la serie sarà al meglio delle cinque partite, chi vince rimane in serie A2.

Clicca qui per il prepartita di Bakery Piacenza – Stella Azzurra Roma

Clicca qui per ascoltare la partita in diretta

Primo Quarto

Secondo Quarto

Terzo Quarto

Quarto Quarto