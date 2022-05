Ciclismo- Domenica tra Emilia e Lombardia per il Cadeo Carpaneto

Domenica tra Emilia e Lombardia per il Cadeo Carpaneto, impegnato su due fronti con il proprio vivaio. In campo maschile, la formazione Juniores targata Maserati Cadeo Carpaneto parteciperà al Giro del Lodigiano, con partenza alle 9 da Livraga e arrivo a Lodi. In sella, Abati, Arcorace, Bottani, Cannizzaro, Leonardi, Lori e Pinzello.

Esordienti e Allieve

In contemporanea, il settore femminile sarà al via nella prova del Trofeo Rosa a Bianconese (Parma), sede del Trofeo Bussolati Asfalti. Alle 9,30 prime pedalate per le Esordienti, che percorreranno tre volte un circuito di 9 chilometri e 100 metri per un totale di 28 chilometri. Distanza raddoppiata, invece, per le Allieve, con il via alle 10,40 con sei tornate da affrontare e 55 chilometri e 300 metri a separare partenza e arrivo.

A difendere i colori piacentini saranno le Allieve Desirée Bani, Martina Barbiero, Alessia Sgrsleri, Marisol Dalla Pietà e Vanessa Moreschi e le Esordienti Maya Tagliente, Beatrice Naturani, Ylenia Benati, Sofia Groppi, Emma Regalli e Amelia Fanni.