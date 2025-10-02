“Polimiride”, domenica 5 ottobre: le modifiche alla viabilità in occasione della manifestazione sportiva

Si comunica che, per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva “Polimiride“, dalle ore 8 alle 9.30 e dalle ore 10 fino al termine della manifestazione in programma domenica 5 ottobre, è istituito il divieto di circolazione in piazzale Genova, via Genova, via Vittorio Veneto, via Alberici, via Giordani (nel tratto dallo stradone Farnese fino al controviale del Facsal, con esclusione dei residenti), corso Vittorio Emanuele II (nel tratto da viale Palmerio allo stradone Farnese, esclusi i residenti), viale Palmerio (nel tratto tra viale Beverora e piazzale Genova, esclusi residenti), strada Agazzana, a eccezione del tratto compreso tra la rotonda formata con via de Longe e quella con strada Montecucco in direzione via Veneto e sulle rampe di uscita della tangenziale Sud, con provenienza dalla rotonda formata con strada Bobbiese in direzione strada Agazzana.

Inoltre, sempre domenica 5 ottobre, dalle ore 2 alle 14 e fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Genova, piazzale Genova, via Vittorio Veneto e via Alberici, nonché in via Giordani, nel tratto di strada compreso tra lo stradone Farnese e viale Pubblico Passeggio.

Infine, dalle ore 10.30 di domenica 5 ottobre fino al termine della manifestazione, è istituito il doppio senso di marcia in via Amendola, via Baio, via Sidoli, via Lusignani, via Massari, via Fulgosi, via Bosi, via Fiorini, via Araldi, via Buzzetti, via Amaldi, via da Saliceto (nel tratto tra via Vitali e via Genova), via Pasquali e via Perletti.

