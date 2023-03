Controlli della polizia in centro a Piacenza, oltre 200 identificati.

Continua l’attività di controllo del territorio disposta dal Questore .

Nella giornata di ieri circa duecento le persone identificate da parte delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia.

Nel pomeriggio, le pattuglie di controllo del territorio hanno sanzionato ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 (uso di sostanze stupefacenti) tre giovani piacentini.

In serata, il Reparto Prevenzione Crimine è stato impegato per effettuare controlli presso gli esercizi pubblici presenti in Via Roma e la vicina Via Colombo, Viale Dante ed in Corso Vittorio Emanuele