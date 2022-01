Polizia locale: in un anno quasi 4 mila punti decurtati e oltre 25 mila accessi irregolari alla ZTL, 295 sanzioni per mancata assicurazione

Tempo di bilanci per la polizia locale. Sono stati complessivamente 14.086 gli interventi effettuati nel 2021. Nello specifico 4.670 per la circolazione stradale, 1.407 per incidenti stradali, 2.777 per interventi pianificati, 3.050 per segnalazioni relative a rumore, persone, veicoli, esercizi commerciali, danneggiamenti, segnaletica e 1.179 interventi per controlli relativi ad emergenza COVID-19.

Le violazioni più numerose hanno riguardato le questioni di carattere burocratico come la mancata revisione (260 violazioni) e la mancata copertura assicurativa (295 violazioni). Spiccano poi le mancate precedenze (173 violazioni) e l’utilizzo di telefono cellulare durante la guida (115 violazioni). Sono stati 25591 gli accessi alla ZTL senza permesso.

In generale sono stati decurtati 3936 punti patente.