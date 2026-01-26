Remigrazione, Movimento 5 Stelle: “Slogan contro i delinquenti, solo quelli stranieri e poveri”

“Sabato si è svolta a Piacenza una manifestazione nazionale del Comitato per la REMIGRAZIONE degli stranieri alla quale, a quanto pare, era presente il consigliere comunale leghista Luca Zandonella, anche Segretario Provinciale della Lega: la sua partecipazione ci ha stupito e incuriosito. Ricapitoliamo”. Così inizia la nota del Movimento 5 Stelle.

LA NOTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Viene organizzata una manifestazione per la Remigrazione e la stessa viene presentata con slogan contro i delinquenti (solo quelli stranieri e poveri).

Poi leggendo il testo completo della proposta si scopre che rispetto ai delinquenti si prevede la loro espulsione solo dopo che hanno già scontato la pena in Italia (quindi per assassini e stupratori ne riparliamo tra qualche annetto…). Ma il cuore della proposta è nel punto 5, che spiega il significato stesso della parola Remigrazione: si propone di dare contributi economici (soldi delle nostre tasse) e aiuti di vario tipo agli STRANIERI REGOLARI per tornare nel Paese da cui provengono.

Se i soldi offerti fossero pochi non convincerebbero nessuno. Se fossero molti convincerebbero qualcuno a tornare a casa (dubitiamo gli ucraini o i palestinesi) e, una volta là, gli stessi suggeriranno a fratelli, cugini e amici di venire in Italia a prendere soldi. Una comica.

Le ragioni della manifestazione sono comunque comprensibili: l’immigrazione è fuori controllo e la mancanza di sicurezza è diventata una vera emergenza. Negli ultimi tre anni, col Governo Meloni in carica e Salvini vice-premier, gli sbarchi di clandestini sono più di 300.000 secondo il Viminale (furono circa 45.000 nei due anni dei governi Conte) e per i prossimi tre anni il decreto flussi di questo Governo prevede l’arrivo di altri 500.000 nuovi immigrati regolari (per accontentare Confindustria che ha chiesto nuovi lavoratori da pagare poco).

In Europa é sempre il Governo Meloni che ha accettato la regola per cui degli sbarchi si deve fare carico il “paese di primo approdo” (cioè l’Italia), anche riprendendo coloro che eventualmente si siano trasferiti in Francia o Germania.

Il M5S col presidente Conte ha sempre rifiutato questa logica, seguendo il principio che “chi sbarca in Italia sbarca in Europa” e quindi occorre che tutti se ne facciano carico (redistribuzione).

Nel frattempo sul piano della sicurezza il Governo Meloni (con Salvini vice) ha bocciato le nostre proposte e ha introdotto una norma per cui si deve avvisare con 5 giorni di anticipo un sospettato prima di arrestarlo (a garanzia di spacciatori, borseggiatori e rapinatori).

Si dovrebbe quindi dare per scontato, al di là dell’assurda proposta, che la manifestazione per la Remigrazione sia contro il Governo (altrimenti starebbero prendendo in giro i cittadini).

Ma quindi Zandonella della Lega cosa ci fa a fianco dei manifestanti? Sta contestando il Governo di cui fa parte? O pensa che una buona strategia politica sia quella per cui un giorno per accontentare Confindustria si fanno arrivare più migranti (numeri enormi, con difficoltà immense per l’integrazione che noi auspichiamo) e il giorno dopo, per catturare i voti dei cittadini impauriti, si offrono soldi agli stessi migranti per tornarsene a casa?

Oppure sta solo giocando alle tre carte come alle fiere.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy