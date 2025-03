Polizza obbligatoria contro i rischi catastrofali: scadenza 31 marzo 2025

Podcast realizzato dal commercialista Dott. Gianluigi Boselli con la collaborazione delle Ragioniere Michela Boiko e Giulia Ghirardotti.

Le imprese devono adeguarsi alla normativa entro fine marzo

Nel nostro appuntamento settimanale su Radio Sound, in onda ogni mercoledì alle 11:30, parliamo oggi della polizza obbligatoria contro i rischi catastrofali. Le imprese italiane iscritte al Registro delle Imprese dovranno sottoscrivere questa assicurazione entro il 31 marzo 2025, dopo la proroga della scadenza originaria fissata al 31 dicembre 2024.

Questa polizza è fondamentale per garantire la copertura dei danni derivanti da calamità naturali come terremoti, alluvioni, frane ed esondazioni. Scopriamo nel dettaglio chi è coinvolto e quali sono le conseguenze per chi non si adegua.

Chi deve stipulare la polizza obbligatoria?

Secondo la normativa vigente, tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese dovranno stipulare la polizza obbligatoria contro i rischi catastrofali. Questa copertura include:

Terreni

Fabbricati aziendali

Impianti e macchinari

Attrezzature industriali e commerciali

La finalità di questa assicurazione è quella di tutelare le aziende dagli ingenti danni economici che eventi naturali possono causare, garantendo una maggiore sicurezza finanziaria.

Cosa rischiano le imprese inadempienti?

Sebbene non siano previste sanzioni dirette per le imprese che non sottoscrivono la polizza, il mancato rispetto di questa norma potrebbe portare a conseguenze rilevanti, tra cui:

Esclusione da contributi e agevolazioni finanziarie pubbliche

Impossibilità di ricevere fondi in caso di calamità naturale

Inoltre, le compagnie assicurative non potranno rifiutarsi di offrire queste polizze, pena sanzioni da parte dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

A breve sarà disponibile un portale di comparazione delle offerte assicurative che aiuterà le imprese a scegliere la soluzione più conveniente.

Le aziende devono mettersi in regola entro il 31 marzo 2025 per non perdere importanti benefici finanziari. È consigliabile contattare il proprio assicuratore il prima possibile per valutare le migliori opzioni disponibili.

Commercialista di fiducia

Riascolta in Podcast tutte le puntate del consueto appuntamento con il dottor Gianluigi Boselli, commercialista di fiducia. In onda su Radio Sound ogni mercoledì ore 11.30 e in podcast in questa sezione.

Podcast Commercialista di fiducia

Dr. Gianluigi Boselli Via Manfredi Giuseppe, 23 – 29122 Piacenza (PC)

Tel 0523 453120

Ti potrebbero interessare altri argomenti fiscali e contabili?