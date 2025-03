Simone Iob, Piacenza calcio: un pareggio che fa classifica

Il Piacenza Calcio continua il suo percorso di crescita con un pareggio importante nell’ultima giornata di campionato. Nella nuova puntata di “Caffè Biancorosso”, in onda su Radio Sound ogni mercoledì alle 9:30, Massimo Casale e Andrea Amorini hanno analizzato il momento della squadra insieme all’ospite Simone Iob, terzino destro del Piacenza.

Un pareggio prezioso in una partita non brillante

La gara contro la penultima in classifica non è stata tra le più spettacolari. Tuttavia, il punto conquistato assume un valore significativo per una squadra che ha dovuto rivedere gli obiettivi stagionali in corsa. Secondo Amorini, il Piacenza ha finalmente trovato un equilibrio dopo un inizio complicato. L’assenza di Franzini, squalificato, ha costretto a schierare un portiere classe 2004 e due giocatori del 2006, condizionando la strategia di gara.

Semaforo verde e semaforo rosso: una partita a specchio

Durante la trasmissione, è stato sottolineato un dato curioso: il Piacenza non ha concesso alcun tiro in porta agli avversari, segno di una difesa solida e attenta. Tuttavia, la squadra biancorossa non è riuscita a rendersi pericolosa in attacco, dimostrando difficoltà nella fase offensiva.

Simone Iob: un terzino destro polivalente

Ospite della puntata, Simone Iob ha parlato della sua versatilità in campo. Nonostante il ruolo naturale sia quello di terzino destro, quest’anno è stato impiegato anche in altre posizioni. “Giocare da braccetto mi ha permesso di offrire prestazioni positive, anche grazie alla maggiore serenità della squadra”, ha spiegato il difensore.

Sorprendentemente, Iob non è sceso in campo nell’ultima partita. “Non me lo aspettavo, ma rispetto la scelta del mister, che ha preferito puntare su un portiere del 2004 per equilibrare la quota under in campo”, ha aggiunto.

Un Piacenza in ripresa, ma serve continuità

Dopo un avvio di stagione difficile, la squadra sta recuperando fiducia e certezze. “L’anno scorso ci siamo giocati la promozione per dettagli, mentre quest’anno abbiamo iniziato male e siamo andati ancora peggio. Ora, finalmente, stiamo ritrovando la nostra identità”, ha sottolineato Iob.

Nonostante il rischio retrocessione non sia mai stato percepito come concreto dallo spogliatoio, il Piacenza deve continuare a lavorare per garantirsi la salvezza. La prossima sfida contro la Pistoiese potrebbe rivelarsi cruciale. “Questa squadra può diventare l’ago della bilancia del campionato di vertice”, ha concluso Amorini.

L’appuntamento con “Caffè Biancorosso” torna mercoledì prossimo su Radio Sound per un nuovo approfondimento sul Piacenza Calcio.

Prossima gara

Domenica 23 marzo 2025

Piacenza – Pistoiese

LIVE dalle 14:00 su Radio Sound (fischio d’inizio ore 14:30). Radiocronaca di Andrea Amorini.

Caffè Bianco Rosso , la trasmissione nata dalla collaborazione tra Radio Sound e Piacenza Calcio per le stagioni 2023-2025. Un podcast della durata di 5 minuti, condotto dall’opinionista Andrea Amorini con interviste esclusive e approfondimenti sul mondo biancorosso. Ogni mercoledì alle 9.30 su Radio Sound e in Podcast.