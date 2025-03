Volley – Gas Sales Piacenza, domenica arriva Verona per Gara 2. Romanò: “La serie è lunga”

Dopo la vittoria in Gara 1 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto ottenuta dai biancorossi sul campo di Verona, Gas Sales Piacenza torna in palestra oggi con una doppia seduta di lavoro per preparare Gara 2 in programma domenica 16 marzo (ore 16.00) al PalabancaSport sempre con Rana Verona.

Programma settimanale

Martedì: pesi e tecnica, atletica e tecnica

Mercoledì: riposo, atletica e tecnica

Giovedì: pesi e tecnica, atletica e tecnica

Venerdì: riposo, atletica e tecnica

Sabato: riposo, atletica e tecnica

Domenica: rifinitura, Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto con Rana Verona (PalabancaSport ore 16.0o).

Le parole di Yuri Romanò

“Gara 1 è stata una partita condotta con grande autorità da parte nostra, siamo stati bravi a reagire dopo il primo set in cui non siamo partiti al meglio e abbiamo dovuto sempre rincorrere Verona. Siamo stati molto compatti nei momenti in cui i nostri avversari erano avanti e giocato con coraggio per ridurre ogni volta il distacco e vincere i parziali. Siamo partiti con il piede giusto ma la serie è ancora molto lunga e ci dobbiamo concentrare su Gara 2, sarà un’altra battaglia”.