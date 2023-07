Molinari (Pd): “Ponte di Ferriere, transito riattivato nel 2024”. Il consigliere regionale piacentino ne ha parlato a Radio Sound dopo l’interrogazione sulla ricostruzione del ponte in località Taravelli nel comune di Ferriere con la richiesta di indicare le tempistiche necessarie alla realizzazione dell’opera.

Il Ponte

Tempo fa è stato registrato un allarme relativo al cedimento infrastrutturale del ponte. Dalle valutazioni dei tecnici del Consorzio di bonifica il ponte è stato dichiarato pericolante al punto che la soluzione più opportuna è rappresentata dalla demolizione totale e ricostruzione. L’importo dei lavori ammonterebbe a circa 500mila euro.

“L’Assessore all’Agricoltura Mammi – spiega Gian Luigi Molinari – ha risposto che la giunta si è attivata per una veloce risoluzione chiedendo lo stanziamento di risorse nel bilancio. Il Consorzio di bonifica ha redatto il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del ponte, che verrà demolito e ricostruito. L’importo necessario, circa 500mila euro, verrà coperto per la maggior parte da contributo regionale, il resto dal Consorzio di bonifica. Contributo che è stato confermato nell’assestamento di bilancio. L’obiettivo è di riattivare il transito entro il 2024”

C’è sempre il rischio che queste zone montane vengano, come si dice, dimenticate

Ogni investimento in montagna dall’esterno può sembrare spropositato, ma credo che la forza della democrazia sia anche l’attenzione dei comuni più piccoli e con meno popolazione. Il tema dell’investimento è stato poi sollecitato da più parti al di là delle questioni politiche. In particolare perché in quelle zone quando si interrompe una strada si interrompono le comunicazioni.

Molinari (Pd): “Ponte di Ferriere, transito riattivato nel 2024” – AUDIO