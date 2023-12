Ponte Lenzino, Stragliati (Lega): “Approvati i ristori per i cittadini danneggiati dal crollo”

La consigliera regionale della Lega, Valentina Stragliati, ha espresso soddisfazione per l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno, presentato anche con il capogruppo e segretario Lega Emilia Matteo Rancan, per dare seguito agli impegni presi e prevedere uno stanziamento congruo a garantire il giusto ristoro a tutti i cittadini e alle imprese danneggiati dal crollo del Ponte Lenzino (Piacenza) e non esclusivamente ad una piccola parte di essi, come avvenuto con la ripartizione attuata dall’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta delle risorse stanziate nel 2020 dalla Giunta regionale.

Nel corso del dibattito, Stragliati ha incassato anche l’assicurazione personale dell’assessore regionale al bilancio, Paolo Calvano, che si è impegnato a trovare una soluzione in breve tempo. “Il ponte – ha ricordato Stragliati – crollò il 3 ottobre 2020 e provocò diversi disagi, soprattutto lasciando un grave senso di ingiustizia in gran parte della popolazione situata nel territorio dell’Alta Valtrebbia.

Tanti i cittadini e imprese e le che per diverso tempo hanno dovuto convivere con condizioni di palese vantaggio rispetto ad altri territori. Il 12 ottobre 2020 la giunta regionale ha approvato la destinazione in favore dell’Unione Montana-Valli-Trebbia-Luretta, un contributo sulla base di una legge regionale, per una somma complessiva di 200 mila euro per l’attuazione delle prime misure di assistenza del tessuto socio-economico danneggiato dalla situazione determinata se in seguito del crollo del ponte Lenzino.

Però -ha rilevato Stragliati durante la discussione – la ripartizione delle risorse regionali messe a disposizione dalla giunta regionale ad opera dell’Unione Montana-Valli-Trebbia-Luretta risulterebbe aver offerto il ristoro soltanto di un numero esiguo di soggetti. Da qui la richiesta di sollecitare l’estensione della platea dei beneficiari e sollecitare l’erogazione della somma dal momento che non si è ancora visto un centesimo per chi è rimasto escluso da questo bando”. Su questo impegno già a luglio l’Assemblea legislativa si era espressa a favore all’unanimità.