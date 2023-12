Vigili del Fuoco per i bimbi della pediatria di Piacenza e le loro famiglie

Vigili del Fuoco di Piacenza hanno preparato una sorpresa davvero speciale per i bambini e i ragazzi ricoverati in Pediatria in queste giornate pre natalizie.

Vigili del Fuoco e Azienda Usl

In collaborazione con l’Azienda Usl, hanno infatti in programma un pomeriggio di grandi emozioni. Venerdì 22 dicembre, alle 14.30, un Babbo Natale d’eccezione scenderà dal tetto dell’ospedale e raggiungerà il reparto per consegnare doni ai piccoli degenti.

Vigili del fuoco Babbo Natale

Si tratta naturalmente di un Vigile del Fuoco, che regalerà un momento di gioia e spensieratezza non solo ai pazienti ma anche alle famiglie e al personale della Pediatria.

Donazione dell’ ASD Lugagnano Off Road



Nell’occasione sarà ufficializzata anche la donazione dell’associazione ASD Lugagnano Off Road.

Per i colleghi che intendono presenziare alla discesa di Babbo Natale, l’appuntamento è per le ore 14.15 nell’atrio del Polichirurgico. Il personale della Uo Comunicazione accompagnerà poi i colleghi tra il blocco Be e il blocco C per assistere all’evento.