Rugby – Lyons all’ultima sfida del 2023: venerdì sera il Derby con il Valorugby Emilia

Sitav Rugby Lyons torna in campo per l’ultima sfida del 2023 e per tornare alla vittoria, in un derby emiliano con il Valorugby Emilia che vale doppio. Le squadre sono vicine in classifica, separate da due punti e appena fuori dalla zona retrocessione: chi vincerà la sfida del Mirabello passerà un Natale con il sorriso e al riparo da pericoli, e i Lyons vogliono tornare alla vittoria dopo una serie di cinque sconfitte di fila.

Di fronte ai Leoni di Urdaneta e Paoletti ci saranno i Diavoli Reggiani, squadra che occupa il sesto posto in classifica (l’ultimo che garantisce l’accesso ai playoff) a quota 16 punti in classifica, contro i 14 dei Lyons: le due formazioni hanno un rendimento paragonabile, con solo due vittorie a testa finora, a fare la differenza in favore del Valorugby è il pareggio interno con il Petrarca Padova arrivato nella seconda giornata. La squadra reggiana ha visto il cambio in panchina, con l’head coach Roberto Manghi che ha lasciato l’incarico dopo la terza giornata di Serie A Elite, con il duo Fonzi-Randisi a prendere le redini della squadra.

Le parole del coach

Coach Bernardo Urdaneta arriva alla sfida di venerdì ritrovando elementi importanti della squadra, con il rientro tra i titolari dei trequarti Marco Conti e Giacomo Biffi, che fanno da contraltare all’assenza di Cuminetti, uscito infortunato dalla sfida con il Petrarca di due settimane fa. Dopo la pesante sconfitta con i patavini, l’allenatore dei bianconeri ha predicato calma, puntando sulla voglia di riscatto dei suoi.

“La sconfitta con il Petrarca non cambia nulla per la nostra stagione, anzi abbiamo fatto vedere cose positive anche in una giornata storta. In queste due settimane è stato importante lavorare sulla mente dei giocatori: tutti noi sappiamo di essere meglio di quanto mostrato, e vincere a Reggio deve essere la nostra missione per riprendere fiducia e tornare al successo. Mi aspetto tanto da questa partita, sono fiducioso di vedere una grande prestazione”.

Tutto pronto quindi per la sfida di venerdì 22 dicembre al “Mirabello” di Reggio Emilia. Calcio di inizio alle ore 19.00. La sfida sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming di DAZN.