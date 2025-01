Volley – Powervolley Milano – Gas Sales Piacenza LIVE dalle 17

Dopo la faticosa vittoria casalinga con Padova, i ragazzi di coach Anastasi dovranno confrontarsi contro una Milano in grande forma, il derby vinto contro Monza ed il successo con Verona portano i Meneghini

al quinto posto a pari merito con i Veneti di Radostin Stojčev.

Nonostante le cinque vittorie nelle ultime sei disputate, i Biancorossi dovranno spazzare via i dubbi che i tifosi in questi giorni stanno coltivando, troppo impegnativa la vittoria con Padova e non entusiasmante quella con Taranto, inoltre pesa ancora l’eliminazione prematura in coppa Italia.

Per i Biancorossi le prossime settimane saranno decisive in ottica piazzamento playoff, la gara con Milano è solo un anticipo dei big match che la Gas Sales dovrà affrontare nelle prossime quattro settimane, in

fila ci saranno Civitanova,Trento e Verona, saranno quindi i due mesi più importanti in ottica regular season.

Milano arriva da una convincente vittoria in Champions League per 3-0 contro i Belgi del Roeselare, che ha dato modo anche a coach Piazza di fare ampio tournover, visto che saranno in dubbio fino all’ultimo le

presenze di Matteo Piano e Matey Kaziyski.

Un occhio di riguardo andrà rivolto a Ferre Reggers, il Belga è il secondo miglior marcatore del campionato dietro al Maliano Keita, che si conferma essere uno dei giocatori più talentuosi in Superlega, da citare anche gli ex di giornata Edoardo Caneschi e Damiano Catania.

Segui Powervolley Milano – Gas Sales Piacenza su RadioSound, clicca qui per lo streaming.

Primo set