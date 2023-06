Massimo Botti miglior allenatore e Silvia Zanardi migliore atleta, ecco i premi CONI. Gionelli: “Movimento giovanile in crescita, il risultato più importante” – AUDIO

Massimo Botti, allenatore della Gas Sales Volley, miglior allenatore. Silvia Zanardi, ciclista del Vo2 Team Pink, migliore atleta. Sono alcuni dei premi consegnati dal CONI oggi nella sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Un premio che ha il sapore di un ringraziamento per quanto riguarda Massimo Botti. L’allenatore infatti lascia Piacenza e l’Italia pronto per una nuova sfida in Polonia.

“E’ un riconoscimento che mi rende orgoglioso, dimostra che il lavoro fatto è stato apprezzato. Affronto questa nuova avventura in Polonia con grandi aspettative, dobbiamo programmare una stagione in Plus Liga che non ha nulla da invidiare alla Superlega italiana, con squadre di altissimo livello. Sono chiamato a guidare una squadra che lo scorso anno è arrivata a ridosso dei playoff non riuscendo a raggiungerli per pochissimo e quindi cercherò di portare il mio contributo per cercare di migliorare il ranking di questa squadra”.

Soddisfatta Silvia Zanardi, la quale però sta già pensando alle prossime sfide.

“Io non sono nata a Piacenza però vivo qui da quando sono piccolina quindi sono felice di onorare questa città. E’ stato un anno ricco di soddisfazioni ma anche di sconfitte: queste però mi sono servite comunque a crescere. Questa settimana abbiamo due appuntamenti molto importanti: i campionati italiani di Crono su strada e la prossima settimana su pista, tengo molto a quelli in pista perché sono a Fiorenzuola, dove sono nata. Poi il 30 inizierà il giro d’Italia quindi punto a fare bene anche lì”.

Un momento molto positivo per lo sport piacentino secondo Robert Gionelli, presidente provinciale del CONI.

“Lo sport piacentino vive una situazione positiva, le nostre squadre, i nostri atleti e i nostri dirigenti lavorano con grande impegno e dedizione. I risultati ci sono ma soprattutto crescono i settori giovanili in tutte le discipline. Questo è l’elemento che mi preme sottolineare, la crescita del movimento giovanile. C’è necessità di fare promozione e portare sempre più giovani allo sport e credo che avere grandi campioni e dirigenti encomiabili sia importante: sono esempi in grado di portare sempre più giovani allo sport”.