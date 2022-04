Prendi l’Arte e mettila sui social, il 16 aprile allo Spazio Rosso Tiziano

Sabato 16 aprile ore 16:30 Spazio Rosso Tiziano presenta: Prendi l’Arte e mettila sui social.

In occasione della stesura della tesi di laurea di @silviabocchi, giovane studentessa piacentina frequentante il corso di Discipline delle arti, musica, spettacolo e moda presso l’Università di Bologna, ospitiamo un dibattito sul rapporto tra arti e social network. Le tematiche e le idee che emergeranno durante l’incontro andranno ad arricchire ed integrare il lavoro di Bocchi.

Interverranno:@danielesesenna e @giacomosesenna, giovani curatori dello Spazio Rosso Tiziano

@lucaterenziani, professionista delle nuove tecnologie per l’arte, laureato all’Accademia di Brera

@renzofanelli, in arte @fkr3n, pittore e scultore emergente @jacoporossetti, giovane storico dell’arte.



Come si rapporta al mondo digitale chi gestisce uno spazio culturale? E quale futuro per uno spazio come Rosso Tiziano? I social network sono utili a un giovane artista emergente? E gli influencer sono utili ai musei? Come fare divulgazione artistica sui social ad un pubblico non esperto? Si può promuovere efficacemente il patrimonio piacentino in rete? Sono alcune delle domande a cui si tenterà, assieme al pubblico, di dare risposta. Ampio spazio agli interventi (e al vino offerto da noi).



Sarà anche una delle ultime occasioni per visitare la mostra monografica dedicata a Getty Bisagni, visionario artista bettolese a cui il nostro team è particolarmente legato.