Insegnare il rispetto per la donna già in giovane età, la Placentia Half Marathon inizia con la maratona “Corri con me” – AUDIO

Al via il progetto “Giocare alla pari”, finalizzato a sensibilizzare i giovani e i cittadini al superamento degli stereotipi di genere. In questo contesto rientra l’iniziativa “Corri con me”, promossa dall’associazione Asd Placentia Half Marathon in collaborazione con il Centro Italiano per la promozione della mediazione – Emilia Romagna e Telefono Rosa – Città delle Donne di Piacenza, nell’ambito di una coprogettazione con il Comune di Piacenza co-finanziata dalla Regione Emilia Romagna sul bando Pari Opportunità.

“Corri con me” si terrà sabato 7 maggio 2022 alle 16,30 in piazza Cavalli, già allestita per la Placentia Half Marathon. “Una corsa non agonistica, ma simbolica”, commenta Alessandro Confalonieri, organizzatore della Placentia Half Marathon e di questo evento.

“Sono circa 150 i partecipanti tra atleti e studenti, dagli 11 e i 17 anni. Siamo molto soddisfatti, ci eravamo fissati un tetto di 100 partecipanti ma non abbiamo potuto dire di no alle tante scuole e associazioni che hanno dato l’adesione negli ultimi giorni”.

“Si tratta di un progetto che vuole insegnare la parità di genere già agli adolescenti. Perché intervenire in età adulta è decisamente molto più difficile e porta a risultati scadenti. Iniziare a parlare di questi argomenti già in giovane età è la chiave di volta per arrivare a una vera lotta contro la violenza sulle donne”, commenta l’assessore Federica Sgorbati.

A illustrare i dettagli dell’iniziativa, sono intervenuti l’assessore ai Servizi sociali Federica Sgorbati, Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti dell’associazione Asd Placentia Half Marathon, la psicologa e psicoterapeuta Valentina Zorza del CIPM Emilia Romagna, la psicologa e psicoterapeuta Maria Teresa Berté di Telefono Rosa, Marta Consonni delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico e i rappresentanti di tutte le realtà coinvolte.