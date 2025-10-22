Presentazione degli Atti del 34° Convegno del Coordinamento legali Confedilizia il 24 ottobre al PalabancaEventi

Venerdì 24 ottobre, alle 18, nuovo appuntamento al PalabancaEventi di via Mazzini con la presentazione degli Atti del 34° Convegno del Coordinamento legali Confedilizia (2024), che si tiene ogni anno a Piacenza, alla sala convegni Banca di Piacenza della Veggioletta. Due le pubblicazioni che verranno illustrate: “Le locazioni ad uso diverso tra norme imperative e contratti atipici” e “Gestione, rendicontazione e contabilità in condominio”.

Al tavolo dei relatori gli avvocati Domenico Capra e Ascanio Sforza Fogliani, componenti del Coordinamento legali della Confedilizia; coordina i lavori l’avv. Antonino Coppolino, presidente di Confedilizia Piacenza e vicepresidente nazionale.

La partecipazione all’incontro varrà come attività formativa accreditata dal Consiglio dell’Ordine avvocati di Piacenza ai fini della formazione professionale continua.

Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

Agli intervenuti sarà riservata copia dei volumi editi da Confedilizia, con precedenza ai soci e ai clienti prenotati.

