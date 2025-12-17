Presentazione del libro “Ci vuole carisma”: Storie di apertura in un mondo troppo chiuso – AUDIO

﻿Vita quotidiana e Bibbia in dialogo in “Ci vuole carisma. Gli Atti degli apostoli ci parlano ancora”, il libro scritto dalla biblista Marialaura Mino e dalla giornalista Barbara Sartori. Sarà presentato giovedì 18 dicembre alle ore 18 al Seminario vescovile di via Scalabrini 67 a Piacenza. A seguire, brindisi natalizio degli auguri.

Siamo in un’epoca – commenta Barbara Sartori – in cui vediamo purtroppo un po’ la tendenza a chiuderci in noi stessi. Inoltre tendiamo a vivere nel pessimismo ed è anche un tempo di scarsa partecipazione, un po’ a tutti i livelli. Questo si vede purtroppo a volte anche nelle parrocchie, nelle chiese, quindi abbiamo cercato delle storie di persone che si sono lasciate interrogare dai fatti, dagli incontri della vita e dalle scoperte. Persone che hanno voluto condividere queste esperienze con gli altri aprendosi a una dimensione un po’ più larga. In particolare a contribuire a costruire quella civiltà un po’ più attenta, un po’ più fraterna, un po’ più umana che tutti desideriamo.

Le storie di questo libro indicano che tutti possono dare il proprio contributo, come ad esempio il racconto delle volontarie della scuola dell’infanzia San Fiorenzo di Fiorenzuola, che si sono inventate un bar piccolino.

Sì piccolino perché è posizionato nell’atrio della scuola, ma offre un’occasione importante di incontro, ad esempio per i genitori che portano i piccoli. Un modo per conoscersi, magari anche per famiglie che vengono da paesi lontani. A volte per fare la propria parte basta davvero poco.

Ci vuole carisma

Il libro, edito dal settimanale il Nuovo Giornale, raccoglie sei storie di vita, a cui corrisponde, nell’opera, un personaggio degli “Atti degli apostoli” nella Bibbia: le volontarie del Bar Picén della scuola dell’Infanzia “San Fiorenzo” di Fiorenzuola e la commerciante Lidia nella città di Filippi, dove sorse la prima comunità cristiana in Europa; Pasquale Pavia e Debora Costa di Bobbio e i coniugi Aquila e Priscilla, una famiglia degli inizi della Chiesa; Valentina Bruzzi, insegnante di religione all’Isii Marconi, e l’apostolo Filippo in viaggio sulla strada diretta a Gaza duemila anni fa; Rita Parenti dell’associazione “Mondo Aperto” e San Paolo alla scuola di Tiranno; Pietro Sozzi, coordinatore diocesano del Rinnovamento nello Spirito, ed Ananìa, testimone di Dio per San Paolo; Giuseppe Falabella ed Annalisa Sogni, fondatori del Gruppo Up e la prima comunità di Gerusalemme.

In un tempo in cui – a livello civile e anche ecclesiale – il rischio è pensarsi come individui, non più come comunità, le sei storie di vita raccolte nel libro mostrano come nella condivisione della propria esperienza, attraverso i piccoli gesti, si possono costruire relazioni capaci di incoraggiare, spezzare la solitudine, aprire orizzonti nuovi.

