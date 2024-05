Presentazione del volume “Animali e rapporti di diritto privato” al PalabancaEventi il 13 maggio

Lunedì 13 maggio, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Panini), nuova iniziativa culturale della Banca di Piacenza con la presentazione del volume “Animali e rapporti di diritto privato” di Andrea Arfani. Una pubblicazione del Dipartimento di Giurisprudenza (Studi politici e internazionali) dell’Università di Parma (Edizioni Scientifiche Italiane). Il libro sarà illustrato dall’autore in dialogo con il giornalista Emanuele Galba.

L’avv. Andrea Arfani (sindaco di Carpaneto) è dottore di ricerca in Scienza giuridiche e professore a contratto di Diritto di famiglia e delle persone minori presso il citato Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici internazionali dell’Università degli studi di Parma e svolge la professione di avvocato a Milano e Piacenza.

L’autore parte dalla considerazione di come ormai gli animali domestici siano entrati nelle nostre famiglie e siano sempre più addentro alla sfera umana. Una evoluzione che, in un primo momento, non ha coinvolto il mondo del diritto, che è intervenuto solo in periodi più recenti a stabilire la disciplina delle attività riguardanti gli animali. Il prof. Arfani ritiene però che l’importanza che gli animali hanno assunto nella società contemporanea, imponesse riflessioni di più ampio respiro, che tendessero a cogliere come siffatta figura si collochi negli ordinamenti nazionale e sovranazionali, e quali fossero gli effetti che essa produca, relativamente agli istituti giuridici di diritto privato, per come declinati quando abbiano a oggetto un animale. Da qui l’idea di scrivere questa utilissima opera.

La partecipazione è libera con prenotazione (relaz.esterne@bancadipiacenza.it – tf 0523 542357, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17).

Agli iscritti all’Ordine degli avvocati che parteciperanno all’incontro saranno assegnati due crediti a valere per la formazione professionale continua.