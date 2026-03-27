Volley, Serie B – Domani il “classico” Canottieri Ongina-Scanzorosciate

Replicare la prova di alto livello di sabato scorso e dimostrare che non è stato un felice episodio. In serie B maschile, la Canottieri Ongina va a caccia di conferme nel match casalingo di domani (sabato) alle 18 a Monticelli contro i bergamaschi della Zotup Scanzorosciate nell’ottava giornata di ritorno del girone B. La squadra di Gabriele Bruni e Fausto Perodi arriva dal brillante 3-1 a domicilio della Beca Tensped seconda in classifica, risultato che all’andata aveva centrato anche a Scanzorosciate contro un avversario che ora insegue di una posizione (quinto e sesto posto) e di un punto in classifica (34 a 33).

“Dal punto di vista dell’entusiasmo siamo abbastanza carichi, però è un’altra settimana, un’altra partita e un altro avversario, che proporrà situazioni diverse. Bisognerà stare molto attenti a non pensare troppo a quello che abbiamo fatto a Spezzano, se non provare a ripetere l’intensità con la quale siamo scesi in campo.

Scanzorosciate è una squadra molto rinnovata rispetto all’anno scorso e come noi ha avuto risultati un po’ altalenanti. Domani sarà un’altra pagina di un “classico” in categoria. Le chiavi del match? L’intensità con cui giocheremo e riuscire a interpretare bene il gesto tecnico nella fase break, che ci ha premiato sabato scorso: riuscire a riproporlo sarebbe un ottimo passo”.

Classifica

Kerakoll Sassuolo 51, Beca Tensped 39, Pallavolo Cremonese 38, Tipiesse Cisano 35, Canottieri Ongina 34, Zotup Scanzorosciate 33, National Transports Villa d’Oro Modena 31, Tecnoarmet Soliera 30, Vero Volley Monza 29, Motta&Rossi Asola Remedello 27, Team Volley Cazzago Adro 25, Mo.Re. Volley 23, Ferramenta Astori 15, Modena Volley 10.

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