Presentazione Dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre, ripartiti gli appuntamenti alla Cisl: “Va fatta attenzione su tanti aspetti” – AUDIO

E’ fissato per il 30 settembre 2025 il termine per l’invio del modello 730. Sul tema legato alla dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati, è intervenuto a Radio Sound Mario Mastrorilli Responsabile Caf Cisl di Parma e Piacenza.

Il 30 settembre è vicino, siamo a rush finale e quindi dobbiamo dedicare tempo a questi importanti adempimenti. Infatti abbiamo riaperto le nostre agende a pieno regime per cui chi ha preferito aspettare l’autunno ora trova i nostri uffici pronti ad accogliere i cittadini che devono ancora fare la dichiarazione dei redditi.

Tutte le informazioni per prenotare un appuntamento si possono trovare sui profili social della Cisl, attraverso il numero verde regionale 800948888 o sul sito.

E’ importante affidarsi a professionisti

Assolutamente, in questo periodo ci stanno telefonato delle persone che si sono accorte di aver fatto un errore nella compilazione autonoma della dichiarazione e ora ci chiedono assistenza. Naturalmente noi siamo pronti ad accoglierli, perché tante cose bisogna saperle anche in maniera approfondita e noi la consulenza la diamo appunto per questo.

Chi ha cambiato lavoro o altre situazioni deve porre particolare attenzione

Sì perché ci sono due certificazioni uniche che devono essere convogliate. Oppure chi ha avuto un periodo di NASpI, poi è tornato al lavoro magari per poi rientrare in disoccupazione, probabilmente avrà tre certificazioni uniche che dovrà convogliare. Non prendiamo sotto gamba questa cosa perché o c’è un rimborso fiscale, che quindi ha vantaggio del contribuente ed è una cosa piuttosto interessante, oppure c’è un obbligo di conguaglio che porta a un debito di imposta che potrebbe aumentare se non si fa correttamente la dichiarazione. Quindi chi ha un dubbio in questo senso faccia un passaggio da noi perché siamo in grado di fornire in tempo reale quella che è la sua situazione.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy