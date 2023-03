Prevenzione e sicurezza, i temi diffusi al Municipale ai giovani il 10 marzo.

Si alzerà domani, venerdì 10 marzo alle 11, il sipario sullo spettacolo “Improsafe”, in scena al Teatro Municipale per una platea di studenti, grazie alla collaborazione tra il Comune di Piacenza e Fondazione LHS, organizzazione non profit costituita nel 2010 da Saipem per diffondere la cultura della salute e della sicurezza nell’industria e nella società.

Protagonisti sul palco i componenti della compagnia “TraAttori”, che porteranno la rappresentazione in tour nelle scuole superiori di tutta Italia nel corso del 2023. Il format – della durata di un’ora e mezza circa – è quello dell’improvvisazione, per cui gli attori rendono il pubblico parte attiva di ciò che si svolge in scena, coinvolgendoli nel comprendere il valore della prevenzione e i rischi correlati all’adozione di determinati comportamenti. Grazie a una comunicazione diretta e spontanea, anche i ragazzi si troveranno a rispondere insieme a domande importanti: si può parlare di sicurezza anche in modo divertente? Si riesce a ridere e a riflettere allo stesso tempo? Come si lavora in modo sicuro? Cosa fare per evitare incidenti sul posto di lavoro e generare benessere per le persone?

Obiettivo delle campagne di sensibilizzazione ed educazione portate avanti da Fondazione LHS è la riduzione dell’incidentalità nei luoghi di lavoro, lungo le strade e negli ambienti domestici, favorendo la consapevolezza delle regole che possono proteggerci nella quotidianità, così come l’impegno per la tutela del benessere personale e della cura reciproca.