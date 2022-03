Primavera ad Arte, Rassegna culturale con appuntamenti fino al 30 aprile

Da mercoledì 30 marzo torna «Primavera ad Arte», la rassegna culturale promossa da Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e dall’Ufficio dei Beni culturali della Diocesi di Piacenza – Bobbio, in collaborazione con CoolTour e Domus Justinae, giunta alla sua terza edizione. In questo 2022 l’offerta si articola nell’ambito del fitto programma di eventi culturali e pastorali legati alle celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale. Come nelle precedenti edizioni il museo Kronos apre le porte al dialogo con altri attori e istituzioni del territorio Le iniziative si svolgeranno tra il 30 marzo e il primo maggio, il calendario verrà costantemente aggiornato. Come di consueto gli eventi spazieranno dai concerti alle visite guidate, dalla didattica per bambini, alle visite virtuali, dal teatro alle video conferenze.

Primavera ad Arte, Rassegna culturale: il programma

Mercoledì 30 marzo prenderà il via la rassegna con due eventi: alle 18.00 la presentazione di “Un’Opera al mese” – un dipinto del Museo Collezione Mazzolini di Bobbio verrà esposto mensilmente su una parete dedicata presso Kronos – Museo della Cattedrale, in un incontro tra musei che con l’arte vogliono annullare le distanze, mostrando opere raramente esposte al pubblico – e alle 21.00 la presentazione dell’evangelario artistico opera di Giovanni Alberti, che avrà luogo nella sezione archivistica del museo, in un dialogo ideale con i libri sacri medievali qui custoditi.

Giovedì 31 Marzo prenderà invece il via il “Cineforum in cattedrale”, otto appuntamenti con il cinema d’autore e d’animazione che si terrà ogni giovedì. La rassegna, organizzata dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio in collaborazione con la cooperativa Cooltour, l’associazione culturale Cinemaniaci e il Cineclub “G. Cattivelli” di Piacenza, vuole fornire spunti di riflessione e approfondimento, attraverso il linguaggio filmico, su temi legati al periodo di fondazione della Cattedrale, il Medioevo, e alla sua religiosità: il cinema si farà quindi strumento di divulgazione e stimolazione per l’immaginario antico, e grazie alla sua natura di linguaggio culturale potrà fornire agli spettatori una nuova chiave di lettura per vivere la storia che ci vuole narrare questo importante novecentenario. Non mancherà ogni settimana un appuntamento con le attività d’intrattenimento culturale per i più piccoli, che tra cacce al tesoro, laboratori ludico-creativi e passeggiate didattiche avranno modo di imparare la storia della nostra città divertendosi, accompagnati dalle educatrici del museo che sveleranno loro i misteri e le suggestioni di 900 anni di storia, avvalendosi di diversi linguaggi comunicativi.

Continua inoltre la collaborazione di Kronos con i Manicomics con lo spettacolo “Brutta canaglia la solitudine” di Daniele Finzi Pasca, nell’esclusiva e suggestiva location dei sottotetti del transetto sud: una storia surreale, che racconta la fragilità di tutti davanti al destino. Una fragilità bella, la fragilità di chi non smetterà mai di resistere. Ci sono miracoli, atti carichi di talento, c’è la speranza nell’attesa e il ritrovarsi quotidiano con l’amicizia che rinnova il ricordo e la promessa che un giorno, finalmente, qualcosa possa cambiare. Il teatro avrà spazio anche in cattedrale la sera del 9 aprile con lo spettacolo “La cattedrale e la via”, da una drammaturgia originale di Sergio Di Benedetto, che narra del giovane pellegrino Alessio, in cammino sulla via Francigena, che nel grande duomo, tra le colonne che trasudano storia e umanità, incontra un vecchio scultore, Angelo, artista insolito e spiazzante, al lavoro per edificare, un passo alla volta, una grande opera, che è un edificio, ma anche un tassello di una comunità umana più ampia.

Domenica 3 aprile si terrà “Kronos per la pace”, giornata di raccolta fondi destinati alla Croce Rossa Italiana a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina: verranno organizzate tre visite guidate del museo cui i visitatori potranno prendere parte lasciando un’offerta minima, inoltre i turni di salita alla cupola saranno eccezionalmente 4 anziché 3, e gli incassi dei biglietti verranno anch’essi interamente devoluti.

Il 30 aprile sarà invece possibile conoscere gli educatori e i ragazzi dell’Associazione “La Matita Parlante”, che presenteranno il loro progetto di accessibilità sul percorso museale riguardante la vita dei santi, inserito all’interno della app MuseumMix. Torneranno i concerti dal vivo: due serate di Jazz in museo “7 Paintings – Musiche per sette dipinti” Sette investigazioni sonore intorno ai dipinti di KRONOS, Museo della Cattedrale di Piacenza, in collaborazione con l’associazione Cantiere Simone Weil, un percorso di lettura non didascalica di sette opere esposte, attraverso la lente di una musica per strumento solo, dove i manufatti artistici prenderanno vita attraverso l’interpretazione musicale del sax soprano di Gianni Mimmo, musicista di fama internazionale che ha già portato il proprio format in importanti circoli e gallerie europee; il concerto dello storico Coro Cremonese, diretto da Patrizia Bernelich presso la chiesa di San Rocco e il concerto del Coro Giovanile Italiano, una formazione corale unica in Italia, che per la prima volta giunge a Piacenza con i suoi oltre 40 elementi provenienti da tutta Italia, cantando nella nostra Cattedrale pagine corali dal passato fino alla contemporaneità. Alcuni eventi in programma verranno realizzati grazie ai fondi di “Piacenza riparte con la cultura”, sostegno proposto dal Comune per fornire un aiuto concreto a un settore in difficoltà come quello culturale. Tra questi “Scripta Manent: 9 Documenti, IX Secoli” itinerario esclusivo nell’Archivio della Cattedrale, ideato e condotto dal prof. Tiziano Fermi, dove saranno visibili i più preziosi documenti conservati dall’alto medioevo ad oggi.

agli eventi www.cattedralepiacenza.it/900anni