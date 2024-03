Pro Palazzolo – Piacenza, miglior difesa contro secondo miglior attacco del girone

Dopo la tempesta del post gara con il Desenzano è decisamente tornato il sereno sul Piacenza Calcio. I successi con Club Milano ed Arconatese hanno portato in dote 6 punti e permesso ai biancorossi di issarsi al terzo posto in classifica a -2 dalla vetta, occupata attualmente dal Caliero Terme. Due successi di carattere, arrivati per altro con due moduli differenti, che riaprono forse definitivamente il campionato. Mancano 10 partite da qui a fine stagione e con 30 punti in palio tutto è possibile. Intanto la truppa di Rossini vuole chiudere al meglio questo trittico di gare ravvicinate, provando a battere quella Pro Palazzolo che costò carissimo a Maccarone

Pro Palazzolo, che difesa!

Al comunale di Palazzolo la Pro tenterà di ritornare a fare punti dopo il passo falso esterno di domenica scorsa: i biancazzurri sono infatti caduti 4-1 in casa del Brusaporto. Lo stop per la compagine di mister Marco Didu è arrivato però dopo 5 risultati utili consecutivi, costituiti da 4 successi ed un pareggio. Una squadra capace di battere l’Arconatese e di fermare il Caldiero Terme sull’1-1, questo solo considerando l’ultimo mese e mezzo di campionato. I lombardi infatti sono ben impressi nel recente passato del Piacenza Calcio: il 29 di ottobre il Pro Palazzolo espugnò il “Garilli” con rete di Cominetti: era la terza sconfitta in otto giorni. Sconfitta che costò la panchina a Maccarone.

Quella di domenica sarà una gara tosta, in cui si affronteranno il secondo miglior attacco del campionato (Piacenza) e la miglior difesa del girone (Pro Palazzolo). Basti pensare che i biancazzurri hanno incassato solamente 20 reti, ben 10 in meno degli emiliani nelle 28 gare disputate.

Dal punto di vista tattico pochi dubbi: con D’Agostino in campo il 4-4-2 è la strada migliore

Accantonato il 4-3-3 che Rossini aveva rispolverato nel match casalingo con il Club Milano, il tecnico è ritornato prontamente al consueto 4-4-2 con cui riesce a meglio valorizzare un giocatore chiave quale D’Agostino. Dal punto di vista dell’undici iniziale non dovrebbero esserci troppe variazioni rispetto a mercoledì scorso. Il tecnico potrebbe dar continuità all’eterna staffetta tra Marquez e Recino, anche se è davvero dura togliere dal campo quest’ultimo, capace nelle ultime due partite di confezionare tre reti ed un assist. A centrocampo, largo a sinistra, si potrebbe rivedere Gerbaudo, ormai completamente ristabilito.

Piacenza (4-4-2): Moro, Napoletano, Somma, Silva, Iob, Ndoye, Bachini, Corradi, Gerbaudo, D’Agostino, Marquez

Le gare della 29esima giornata di serie D, girone B: domenica 3 marzo, ore 14:30

Arconatese – Castellanzese

Caravaggio – Varesina

Club Milano – Ponte San Pietro

Crema – Caldiero Terme

Desenzano – Brusaporto

Folgore Caratese – Villa Valle

Legnano – Clivense

Pro Palazzolo – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Tritium – Real Calepina

Casatese – Ciserano

La classifica

Caldiero Terme 55; Varesina 54; Piacenza ed Arconatese 53; Pro Palazzolo 5; Desenzano 46; Brusaporto 45; Villa Valle 44; Casatese e Caratese 39; Caravaggio 36; Club Milano 35; Ciserano 34; Clivense 33; Castellanzese e Real Calepina 28; Tritium 27; Legnano 26; Crema 21; Ponte San Pietro 18