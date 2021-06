Processo ai carabinieri della Levante, domani attese le sentenze. Montella ai domiciliari

Il tribunale della Libertà di Bologna ha deciso per gli arresti domiciliari per quanto riguarda l’appuntato Giuseppe Montella. Prosegue infatti il processo ai carabinieri della caserma Levante che domani dovrebbe vedere le sentenze per i cinque militari imputati.

Lo scorso aprile, i pm Matteo Centini e Antonio Colonna avevano chiesto 16 anni, un mese e dieci giorni per Giuseppe Montella, 14 anni, 5 mesi e dieci giorni per Salvatore Cappellano; 13 anni per Giacomo Falanga; 7 anni e tre mesi per Daniele Spagnolo e 5 anni per il maresciallo Marco Orlando.

Lo stesso Montella aveva confermato di aver ceduto droga a informatori in più occasioni: ma, secondo l’appuntato, si trattava di cessioni a fin di bene. Piccole dosi di droga utilizzate per “tenersi buoni” gli informatori e arrivare così a sequestrare quantità ben più ingenti. Un atteggiamento di cui lo stesso Montella si era scusato con la cittadinanza e con l’Arma.