Progetto “C’ero 2 volte”, grande adesione ai laboratori sociali: “Ma abbiamo necessità di nuovi spazi”

Diamo conto di due belle iniziative nate all’interno del progetto “C’ero due volte…”, presentato dalla Cooperativa Sociale DES Tacum in collaborazione con Confcooperative, Fabbrica e Nuvole OdV, e EnergEtica APS, e finanziato dal Comitato Territoriale di Iren Piacenza. Il progetto è nato con lo scopo di recuperare e riusare beni secondo l’approccio dell’economia circolare; le due attività di formazione rivolte alla riparazione e al riutilizzo creativo sono in fase conclusiva.

Sia il corso di ciclomeccanica organizzato in collaborazione con la Ciclofficina Pignone e svolto presso l’area di Spazio 4.0, sia il laboratorio di restauro creativo avvenuto nel magazzino della Cooperativa DES Tacum, hanno soddisfatto pienamente le aspettative. L’obiettivo di queste due attività non era solamente quello di riparare biciclette e restaurare mobili, ma soprattutto quello di far conciliare la parte ricreativa e formativa con l’inserimento di persone svantaggiate, favorendone l’integrazione. Durante i corsi c’è stato un ottimo clima di collaborazione tra i più e i meno esperti, tramite lo scambio di conoscenze, tecniche e stili diversi.

Si sono raccolte moltissime adesioni, ben oltre quelle previste, alcune delle quali purtroppo non sono state accolte a causa degli spazi limitati, che non hanno permesso di ospitare più di un certo numero di partecipanti; per questo motivo c’è la prospettiva di continuare con le attività per dare la possibilità ad altri di partecipare.

Pertanto la volontà raccolta dai partecipanti e dal docente del laboratorio di restauro creativo di mobili e oggetti, Bernardo Carli, fondatore di Fabbrica & Nuvole Odv, è di proseguire con incontri settimanali trovando uno spazio in città, possibilmente in zona Via Roma, sia per l’esposizione di quanto ad oggi già realizzato, sia anche come laboratorio per le edizioni future.

Facciamo dunque appello alla città per trovare un proprietario che voglia mettere a disposizione uno spazio che possa ospitarci per questa iniziativa a favore dell’inclusione e coesione sociale, che crei relazioni e possa infondere la prospettiva di un lavoro anche futuro per rimettersi in gioco, donando agli oggetti una seconda vita invece di destinarli alla discarica.