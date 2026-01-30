“Ridurre le distanze”, evento finale del Progetto Fami 966

Nella mattinata odierna, 29 gennaio 2026, presso la sede di Palazzo Scotti da Vigoleno, si è tenuto l’evento finale del Progetto Fami 966 “Ridurre le Distanze”, sviluppato dalla Prefettura di Piacenza in partenariato con il Consorzio Solco, finanziato dal Ministero dell’Interno tramite il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione.

Gli strumenti informativi

Dopo i saluti istituzionali, sono stati presentati gli strumenti informativi realizzati nell’ambito del progetto rivolti ai cittadini stranieri presenti nel territorio piacentino, disponibili nelle principali lingue veicolari, di prossima distribuzione, tra gli altri, presso i servizi sociali dei comuni della provincia, gli uffici immigrazione delle organizzazioni sindacali, Caritas, la Croce Rossa Italiana, Anpas:

Il Portale dei Servizi Territoriali: una “bussola digitale” che permetterà ai cittadini stranieri di conoscere e raggiungere i servizi offerti nei tre distretti del territorio piacentino (Piacenza, Ponente e Levante) tramite un QR Code (vedi locandina allegata);

una “bussola digitale” che permetterà ai cittadini stranieri di conoscere e raggiungere i servizi offerti nei tre distretti del territorio piacentino (Piacenza, Ponente e Levante) tramite un QR Code (vedi locandina allegata); La Guida all’Abitare: uno strumento pratico per favorire l’autonomia abitativa, illustrativo degli elementi base in merito alla locazione e all’acquisto di un’abitazione, nonché contenente le indicazioni per soluzioni abitative emergenziali;

uno strumento pratico per favorire l’autonomia abitativa, illustrativo degli elementi base in merito alla locazione e all’acquisto di un’abitazione, nonché contenente le indicazioni per soluzioni abitative emergenziali; La Mappatura dei Corsi di Lingua Italiana: La conoscenza della lingua è la chiave di volta del processo di integrazione e di cittadinanza. Uno strumento di orientamento rispetto alle realtà che offrono corsi di lingua italiana nel territorio provinciale (vedi allegato);

Il progetto “Ridurre le Distanze” si è inserito in un percorso di rafforzamento della governance territoriale del fenomeno dell’immigrazione già avviato con precedenti progettualità Fami, con l’obiettivo di mettere a sistema competenze, dati e buone pratiche.

Nello specifico la progettualità ha promosso

la raccolta e sistematizzazione di dati sui fabbisogni abitativi;

il potenziamento delle competenze degli operatori;

la costruzione di reti stabili di confronto e coprogettazione

Rispetto al tema dei fabbisogni abitativi è stato elaborato un report con una funzione conoscitiva, programmatoria e di supporto alle decisioni pubbliche che mira a:

fornire un quadro strutturato e aggiornato delle criticità abitative;

evidenziare le interrelazioni tra politiche abitative, integrazione sociale e sviluppo territoriale;

supportare la definizione di strategie di intervento coerenti con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) e con gli strumenti di pianificazione locale e regionale;

valorizzare il contributo degli attori istituzionali e del partenariato territoriale.

Un ciclo di incontri formativi

Per quanto attiene il potenziamento delle competenze degli operatori è stato promosso un ciclo di incontri formativi rivolto agli operatori dei servizi pubblici, delle strutture di accoglienza e degli enti del Terzo Settore, partendo da un’analisi dei fabbisogni che ha individuato in modo integrato diversi livelli di intervento:

la conoscenza dei contesti geopolitici e delle culture dell’abitare dei Paesi di origine;

la comprensione della rete dei servizi territoriali e delle loro interconnessioni;

la gestione delle pratiche amministrative legate all’accoglienza, alla residenza e ai ricongiungimenti familiari; • la costruzione delle dimissioni dai percorsi di accoglienza;

la relazione con l’utenza fragile, con particolare attenzione ai temi della salute mentale e dei traumi;

In ultimo, ma non per importanza, la progettualità ha consentito di supportare l’attività amministrativa degli Sportelli Immigrazione della Prefettura e della Questura attraverso la collaborazione di unità di personale del Consorzio Sol.co, tra le quali anche le fondamentali figure dei mediatori e mediatrici linguistiche.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy