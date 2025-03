Autovelox abbattuto a Roncaglia, Zanardi (Fdi): “Danneggiato da settimane, ripristinarlo”

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha depositato un’interrogazione per dar voce alla segnalazione di alcuni cittadini, chiedendo all’amministrazione di provvedere al ripristino dell’autovelox di Roncaglia.

Zanardi rileva: “A maggio 2020 nell’abitato di Roncaglia, lungo la strada provinciale 10 in direzione di Caorso, l’amministrazione Barbieri aveva installato un nuovo impianto autovelox, al fine di dare una risposta concreta a una richiesta di maggiore sicurezza da parte dei residenti della frazione quale deterrente al mancato rispetto del Codice della Strada ed a tutela dell’utenza debole – prosegue – mi hanno segnalato alcuni cittadini che da qualche settimana l’autovelox risulta danneggiato, dunque non funzionante e “sigillato” col nastro bianco e rosso”.

Il consigliere di Fratelli d’Italia evidenzia: “Ripristinare la funzionalità dell’autovelox è fondamentale per ragioni di sicurezza stradale, inoltre anche a livello di decoro occorrerebbe provvedere in merito”.

Zanardi chiosa: “l’attenzione per le frazioni cittadine non deve mai venire meno, pertanto, chiedo all’amministrazione se intendono e con quali tempistiche, provvedere in merito”.