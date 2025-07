Sicurezza, Progetto Nazionale: “Gestione dell’immigrazione troppo permissiva, ora servono interventi concreti”

“E’ con grande preoccupazione che vogliamo portare all’attenzione di tutti l’inaccettabile situazione di violenza urbana che ormai quotidianamente colpisce la nostra città. Recenti fatti, come quelli avvenuti nei giardini di via Ottolenghi, dove tre persone sono state accoltellate, e nelle zone di via Boselli e dintorni, che hanno addirittura richiesto l’intervento dell’esercito, sono segnali chiari di un problema che non può più essere ignorato”. Così in una nota si esprime Progetto Nazionale, per conto del portavoce Marcello Righi.

LA NOTA DI PROGETTO NAZIONALE

Ormai siamo abituati a leggere di episodi violenti nelle note via Colombo e viale Dante, e questa costante escalation ci dà la sensazione di una vera e propria emergenza sicurezza, una crisi che sembra irrisolvibile. Il degrado e l’incuria, alimentati da una politica che finora non è riuscita a trovare soluzioni efficaci, hanno portato i cittadini a perdere fiducia e a sentirsi sempre più impotenti di fronte a questa ondata di violenza e delinquenza.

Vogliamo anche sottolineare come le politiche migratorie adottate negli ultimi decenni abbiano profondamente contribuito a questa difficile e pericolosa situazione. La gestione dell’immigrazione, spesso troppo permissiva, ha portato a un aumento di tensioni e problematiche sociali che si riflettono anche nel degrado e nella criminalità che stiamo vivendo.

Per questo, ancora una volta, chiediamo alle autorità competenti di fare tutto il possibile per contenere questa situazione, e di sollecitare interventi concreti e tempestivi.

L’incolumità e la tranquillità di tutti noi non può più aspettare: è il momento di agire, di mettere in campo tutte le risorse necessarie per affrontare questa emergenza e restituire serenità alla nostra città.

