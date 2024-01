Inglese, sport e benessere: il progetto scolastico per la primaria di Nibbiano premiato dalla Regione Emilia Romagna

Riceverà un finanziamento di 11mila e 500 euro da parte della Regione Emilia-Romagna il progetto a favore della pluriclasse della scuola primaria di Nibbiano elaborato dal Comune di Alta Val Tidone, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Pianello Val Tidone, che prevede la realizzazione di un laboratorio di lingua inglese, un percorso sport e benessere e altre iniziative educative e culturale realizzate con il supporto organizzativo di diverse associazioni e realtà del territorio.

La proposta progettuale ha raggiunto il punteggio massimo per accedere al finanziamento delle “azioni per il sostegno e arricchimento delle opportunità nei patti di Comunità PR FSE+2021/2027 Priorità 3 Inclusione Sociale Obiettivo Specifico K) Azioni per il contrasto alle povertà educative a favore degli studenti delle pluriclassi nelle piccole scuole di Montagna”, iniziativa approvata con delibera della Regione Emilia-Romagna che ha stabilito lo stanziamento per il Comune di Alta Val Tidone dell’intero importo previsto dal progetto, quindi 11.500 euro.

Il progetto sarà attivo sia per i mesi primaverili dell’anno scolastico 2023/2024 sia per quelli autunnali dell’anno scolastico 2024/2025.

In particolare, da marzo a maggio, nella giornata di mercoledì, dalle 14.30 alle 16.30 saranno organizzati un laboratorio di motoria in collaborazione con l’Associazione Life and Sport, un laboratorio artistico in collaborazione con AVIS e un laboratorio di inglese con l’intervento di un insegnante madrelingua.

Inoltre, con il supporto dell’Associazione Sentiero del Tidone sono previste alcune uscite didattiche lungo il sentiero stesso, che nella fase autunnale – da ottobre a dicembre – saranno sostituite da un laboratorio teatrale che prevederà uno spettacolo finale.

Gli alunni partecipanti al progetto, nella giornata di mercoledì consumeranno il pranzo a scuola e al termine delle attività previste potranno usufruire del trasporto scolastico per il rientro nelle proprie abitazioni.

“Il progetto permetterà agli alunni della scuola primaria di Nibbiano di vivere importanti esperienze culturali e formative, accompagnando ed integrando il loro percorso educativo scolastico e risponde pienamente al nostro obiettivo di garantire ai giovani e alle famiglie sempre maggiori servizi ed opportunità, che siano da stimolo per programmare il proprio piano di vita sul nostro territorio”, commenta il sindaco Franco Albertini.

“Il massimo punteggio raggiunto dal progetto ed il relativo finanziamento premiano il prezioso lavoro di ideazione e pianificazione svolto dai nostri uffici, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Pianello e varie importanti realtà associative del territorio: a tutti loro va il sentito ringraziamento dell’Amministrazione e della nostra comunità”.