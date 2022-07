Pronti per l’esodo estivo, controlli rafforzati lungo le autostrade e nei luoghi turistici

In vista dei prossimi esodi estivi, lo scorso 27 luglio si è tenuta una riunione del Comitato operativo viabilità. Nel corso dell’incontro, gli enti gestori delle infrastrutture stradali e autostradali hanno garantito la massima attenzione nella gestione dell’informazione all’utenza e dell’assistenza in caso di necessità, attraverso la piena operatività dei piani di emergenza e garantendo la tempestiva circolarità delle informazioni, al fine di ridurre al minimo gli eventuali disagi per gli automobilisti.

I servizi integrativi predisposti delle Forze dell’ordine, anche con pattuglie in motocicletta, andranno ad aggiungersi al monitoraggio e controllo della viabilità che sarà interessata, soprattutto nei prossimi fine settimana, dall’intensificazione dei flussi di traffico sulle arterie e snodi autostradali, nonché da e per le valli piacentine, quali luoghi turistici e di vacanza.

“Si raccomanda a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sé e dei passeggeri con l’uso delle cinture di sicurezza dei posti anteriori e posteriori”.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I., sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.), nonché attraverso il sito www.aiscat.it

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.