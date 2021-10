Prosegue con successo l’attività dei centri promozionali MioVolley

Si è sviluppato in diversi punti di città e provincia il programma promozionale del Consorzio MioVolley che ha coinvolto diverse palestre e allenatori, concretizzando i percorsi didattici del Settore Scuola e Federazione della FIPAV, aderendo al Progetto Volley S3 con Smart Coach fortemente sponsorizzato da Andrea Lucchetta.

Un progetto voluto fortemente

Un progetto fortemente voluto dalle quattro società componenti il Consorzio Giovanile. MioVolley Piacenza, Trebbia Volley San Nicolò, Polisportiva VII Castelli Gazzola e Polisportiva Gossolengo. Un progetto di crescita non solo dei futuri pallavolisti e pallavoliste, ma anche di formazione dei tecnici della realtà del Consorzio.

Il progetto Volley S3 rappresenta un piano che rispetta le regole di apprendimento – dal facile al difficile, dal semplice al complesso – applicando un importante concetto di flessibilità con al centro “Il Gioco”, dando la possibilità a qualsiasi bambino di ogni età di divertirsi ed allo stesso tempo di apprendere per fasi le tecniche dei fondamentali della pallavolo.

I gruppi di lavoro sono stati suddivisi in tre livelli di abilità. Dai più cuccioli e meno esperti White ai più esperti e grandi Red passando da un livello intermedio Green. I tre livelli coinvolgono tutte le età delle classi della scuola primaria.

Gli allenatori

Gli allenatori Arianna Genzianella, Amrit Mann e Irene Alberici contribuiscono alla crescita dei Gruppi White, Green e Red nel palazzetto di Gossolengo. Coach Sabrina Fusaro e Luca Cinelli operano presso la palestrina della scuola Rodari a San Nicolò. Talita Magnani e Alessandro D’Oro nella palestra della scuola Don Minzoni alla Besurica. Arianna Genzianella collabora con Giancarlo Lambri nella palestrina della Scuola De Amicis in zona Farnesiana. Alessandro D’Oro e Luca Cinelli nella palestra della Scuola Calvino concretizzano, non solo il lavoro dei gruppi Minivolley, ma favoriscono il passaggio dei gruppi Red anche al sei contro sei nella categoria Under 12.

Il coordinatore del settore Promozionale del Consorzio MioVolley, Luca Cinelli, durante la settimana pianifica anche momenti di formazione interni, al fine di realizzare quelli che sono i punti programmatici di tutti i gruppi attenendosi a dei Modelli di prestazione che non soddisfano solo le esigenze e bisogni motori delle piccole e dei piccoli atleti, ma che gettano le basi per favorire il successivo processo di apprendimento nelle categorie Under dove attualmente presenziano allenatori di assoluta qualità.