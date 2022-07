Prosegue Estate Farnese con Toquinho e il “Celentano Tribute Show”

“Vogliamo dare un seguito a Estate Farnese anche nei prossimi anni e, per questo, occorrono sinergie tra pubblico e privato per regalare ai piacentini la bellezza della cultura”. Con queste parole l’assessore Christian Fiazza ha fatto stamani il proprio esordio in conferenza stampa per presentare i prossimi appuntamenti di Estate Farnese. Due nuovi eventi di rilievo, il 27 e il 29 luglio, sempre con inizio alle 21.30, rispettivamente con Toquinho, uno dei più grandi cantautori brasiliani di tutti i tempi e con Maurizio Schweizer, il cui spettacolo “Il Re degli Ignoranti – Celentano Tribute Show”, rappresenta uno show per certi aspetti unico, considerando la naturale somiglianza fisica e vocale di Schwizer con il Molleggiato di cui eseguirà, accompagnato da orchestra e coriste, le più belle canzoni.

Tornando a Toquinho, il suo spettacolo rappresenta un omaggio alla musica brasiliana ed un tributo a quei grandi amici con cui Toquinho ha condiviso tanta musica e poesia: Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, Carlos Lyra e Chico Buarque de Hollanda. La poesia della Bossa Nova e la magia inconfondibile del Samba. Toquinho proporrà brani di grande fascino e magia: il grande musicista internazionale eseguirà tra le altre, le melodie e le armonie di Tristeza, Chega De Saudade, Felicidade, Garota de Ipanema, La Voglia e Aquarelo. Con la sua voce calda e quel tocco delicato sulla chitarra è l’espressione genuina e veritiera di quel linguaggio musicale che ha caratterizzato la storia artistica del Brasile, tra malinconia e felicità estrema. Insieme alla splendida voce della brasiliana Camilla Faustino, Toquinho darà il via al suo tour italiano proprio a Piacenza.

Completamente diverso lo spettacolo del 29 luglio, in cui Maurizio Schwizer, cantante professionista già da molti anni, si trova perfettamente a suo agio nella vocalità di Adriano Celentano, senza forzature e con lo stesso accento naturale. La voce certamente stupisce, ma i movimenti lasciano senza parole. Maurizio indossa costumi perfettamente identici a quelli utilizzati da Celentano in diversi periodi della sua lunga carriera. La stessa cura maniacale è dedicata alla parte musicale: l’ampio organico ha permesso di ricreare arrangiamenti fedeli all’originale, eseguiti da ben dieci musicisti. Numerosi e divertenti sono i momenti comici, estratti da film e concerti del Molleggiato. Le tre coriste sono inoltre impegnate in curatissime coreografie, in perfetta interazione con il protagonista.

Anche all’estero “Il Re degli Ignoranti – Celentano Tribute Show” ha ottenuto risultati eclatanti. Nel 2015 lo spettacolo ha debuttato nei teatri degli Stati Uniti e molti altri sono i Paesi già raggiunti: Francia, Spagna, Lettonia, Kazakhstan, Germania, Cipro, Moldova, Turchia.

Le prenotazioni possono avvenire online attraverso TicketOne o è possibile acquistare i biglietti alla biglietteria di Palazzo Farnese dal martedì al sabato dalle 10 alle 13, così come la sera degli spettacoli.