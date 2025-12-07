Pro Sesto – Piacenza 0-2, D’Agostino e Mustacchio piegano la capolista. Per i biancorossi è il terzo successo consecutivo!

Il Piacenza supera l’esame di maturità e conquista 3 punti pesantissimi al “Breda” di Sesto San Giovanni contro la capolista Pro Sesto. Per fermare il capocannoniere del campionato Banfi Franzini si affida al rientrante Martinelli al fianco di capitan Silva nel cuore della difesa a 4.

Davanti il tecnico di Vernasca conferma il tandem D’Agostino – Trombetta. Ed è sempre il numero 10 a dare grandi gioie agli oltre 300 tifosi accorsi per lo scontro diretto. Al 27′ punta la porta, entra in area e colpisce di collo esterno sinistro. Il pallone ha una traiettoria centrale, ma effettata che lascia di stucco il portiere. Grandi proteste di locali, perché Banfi era a terra e il gioco non è stato interrotto.

Campagna è già ammonito e nel finale di primo tempo commette una serie di infrazioni, Franzini corre ai ripari e manda in campo Mezzaglia. Anche la Pro Sesto cambia le carte in tavola e passa al 4-2-4, un modulo molto offensivo. Nonostante la grande pressione la fase difensiva del Piacenza, al secondo clean sheet consecutivo, regge benissimo. L’annunciata staffetta D’Agostino – Mustacchio si concretizza nel migliore dei modi con il nuovo entrato che al 80′ riceve un pallone sul filo del fuorigioco, dribbla anche il portiere e deposita in rete! La Pro Sesto non subiva gol da 4 gare. Per il Piacenza questa è la terza vittoria consecutiva!

Le formazioni ufficiali

Pro Sesto (4-2-3-1): Lovato; Anghileri, Mapelli, Montesano, Valota; Pedone, Maspero; Clerici, Abruzzese, Stefanoni; Banfi. All. Angellotti.

A disposizione: Bongini, Meriggi, Sant’Ambrogio, Manicone, Maffioletti, Chiricallo, Bortolato, Rastelli, Altomonte

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Cabri, Martinelli, Silva, Bertin, Lordkipandize, Putzolu, Poledri, Campagna, D’Agostino, Trombetta. All Franzini.

A disposizione: Kolgecaj, Taugourdeau, Sbardella, Mustacchio, Bianchetti, Mazzaglia, Ciuffo, Pizzi, N Trombetta

La partita

Primo tempo

Piacenza in maglia azzurra e calzoncini neri, Pro Sesto in maglia bianca con inserti celesti. Iniziata!

2′ Silva entra in anticipo, poi rimane a terra.

5′ Mapelli commette un fallo da dietro su D’Agostino e viene immediatamente ammonito. Calcio di punizione che Poledri batte troppo in profondità: pallone che si spegne subito oltre la linea di fondo campo.

Silva, che sembrava dover chiedere il cambio ora pare non avere grossi problemi a rimanere in campo.

9′ Punizione per la Pro Sesto, circa 25 metri fuori dall’area, molto defilata sulla destra. Nulla di fatto sugli sviluppi.

13′ Calcio d’angolo per il Piacenza. Blocca senza problemi Lovato.

17′ Ammonito Campagna per fallo su Maspero.

20′ Prima occasione per il Piacenza: Cabri la tocca per Lord, che serve D’Agostino. Quest’ultimo fa partire un tiro a giro che esce di poco.

27′ Piacenza in vantaggio! D’Agostino la calcia di collo esterno sinistro e porta in vantaggio i biancorossi. Lovato tutt’altro che impeccabile, anche se va detto che il pallone aveva grande effetto. Grandi proteste della Pro Sesto, perchè Banfi era a terra.

35′ Ora il Piacenza, galvanizzato dal gol gioca stabilmente nella metacampo della Pro Sesto

37 primo corner per la Pro Sesto. Se ne incarica Maspero, ora tutto il Piacenza nella propria area, poi D’Agostino rinvia di punta, senza troppi complimenti.

45′ saranno 3 i minuti di recupero.

46′ Campagna commette due falli consecutivi ed è già ammonito. Franzini preoccupato. Ribero blocca sugli sviluppi

47′ Brividi per il Piacenza, un bellissimo tiro al volo di Clerici si spegne di pochissimo oltre al palo, alla destra di Ribero.

Finisce il primo tempo. Piacenza in vantaggio 1-0 grazie al gol di D’Agostino

Secondo tempo

Entra Mazzaglia per Campagna

Poledri impegna il portiere in corner

47′ Secondo corner per il Piacenza.

48′ Altro corner, dalla parte opposta. Sugli sviluppi Poledri finisce a terra, ma secondo il direttore di gara regolarmente

53′ Punizione per il Piacenza. D’ Agostino prova a cercare sul secondo palo Martinelli, ma il pallone si spegne sul fondo.

55′ Pro Sesto molto pericolosa. A seguito di un corner Montesano di testa mette poco oltre la traversa.

57′ Calcio di punizione dalla destra per la Pro Sesto, Ribero respinge con i pugni.

Cambio per la Pro Sesto entra Manicone per Pedone. Da diversi minuti la Pro Sesto si fa vedere frequentemente dalle parti dell’area di rigore del Piacenza.

63′ Ammonito anche Mazzaglia. Ora la Pro Sesto è molto offensiva con il 4-2-4

65′ Lord recupera un buon pallone, ma la sua conclusione dai 16m è debolissima.

68′ Esce Stefanoni ed entra Maffioletti

69′ Entra Mustacchio per D’Agostino.

74′ Entra Altomonte per Mapelli Ora la formazione della Pro Sesto è super offensiva, ma di contro concede diversi spazi.

80′ Mustacchio scatta sul filo del fuorigioco, dribbla anche il portiere e poi appoggia in rete. Pro Sesto – Piacenza 0-2

90′ Concessi 4 minuti di recupero

Esce Putzolu entra Bianchetti

