Rugby – Troppo Petrarca per i Lyons: la capolista passa al Beltrametti per 7-40

Troppo forte il Petrarca Padova per i Lyons, che si devono inchinare alla capolista del campionato. Ospiti sempre in controllo e mai realmente in affanno, con 6 marcate a fronte della segnatura della bandiera realizzata dal giovane piacentino Baas.

Nei primi minuti il Petrarca prende controllo delle operazioni e si porta in vantaggio dopo 8 minuti: bella combinazione dei trequarti ospiti che lanciano in meta Della Silvestra alla bandierina, splendido l’assist di De Sanctis. I padovani restano in controllo, e per la seconda segnatura si affidano alla mischia, che sfonda da rimessa laterale portando Zapata oltre la linea. I Lyons provano a farsi vedere in attacco, ma un paio di occasioni sfumano per degli errori in rimessa laterale. Schivato il pericolo il Petrarca si riporta in attacco alla mezzora, e dopo una serie di falli in mischia trova il varco giusto per segnare con Halafihi. All’intervallo gli ospiti conducono per 0-19 e in superiorità numerica per un cartellino giallo inflitto ad Acosta.

In avvio di ripresa Padova chiude la pratica, segnando due mete in 10 minuti. Prima De Sanctis impreziosisce la sua gara con una meta su assist di Donato, poi Botturi conclude con una volata di 40 metri in mezzo ai pali. I Lyons provano a farsi vedere, ma la difesa petrarchina è insuperabile: gli ospiti nel finale segnano anche la sesta meta con Destro, mentre la gioia finale è per i Lyons che segnano con Baas, alla prima meta segnata con la maglia della prima squadra.

I Leoni chiuderanno il loro 2025 a Mogliano, dove domenica prossima andranno a caccia di punti in ottica salvezza.

Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby Padova 7-40 (0-19)

Marcatori: p.t. 8’ m Della Silvestra tr Donato (0-7), 17’ m Zapata tr Donato (0-14), 36’ m Halafihi (0-19). s.t. 42’ m De Sanctis tr Donato (0-26), 50’ m Botturi tr Donato (0-33), 75’ m Destro tr Donato (0-40), 79’ m Baas tr Russo (7-40)

Sitav Rugby Lyons: Matenga W (52’ Rodina); Via G, Nalaga (54’ Camero), Conti, Pasini; Russo, Via A (58’ Colombo); Perazzoli (60’ Bellani), Bance, Cissè; Moretto (cap), Bottacci (62’ Baas); Moretti (60’ Horgan), Bolzoni (45’ Borghi), Acosta (48’ Libero). All. Matenga, Solari

Petrarca Rugby Padova: De Sanctis; Scalabrin (54’ Jimenez), Broggin (60’ Broggin), Destro, Della Silvestra; Donato, Chillon; Halafihi (45’ Botturi), Casolari (60’ Trotta), Ghigo; Nowlan (54’ Marchetti), Galetto (cap); Bizzotto (50’ Torres), Zapata (65’ Frattolillo), Pisani (50’ Pelliccioli). All. Jimenez, Griffen

Calciatori: Russo 1/1 (Sitav Rugby Lyons), Donato 5/6 (Petrarca Rugby Padova)

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0 ; Petrarca Rugby Padova 5

Simecom Player of the Match: Marcos De Sanctis (Petrarca Rugby Padova)

