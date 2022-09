Prove aperte a Palazzo Farnese, la Cappella Ducale apre le porte all’arte e allo spettacolo

La Cappella Ducale di Palazzo Farnese apre le porte all’arte, alla musica e alla bellezza, permettendo a tutti i cittadini che visiteranno i Musei Civici o vorranno vivere un momento di cultura e spettacolo in una cornice unica di assistere alle prove di concerti e rappresentazioni teatrali.

“Avevamo annunciato – sottolinea l’assessore alla Cultura Christian Fiazza – che l’impegno per valorizzare questi antichi, prestigiosi spazi non si sarebbe esaurito con l’allestimento di spettacoli ed eventi di qualità, coinvolgendo sempre di più le associazioni del territorio. Vogliamo andare oltre, permettendo alla comunità di riappropriarsi fino in fondo di Palazzo Farnese come luogo vivo, di incontro e scoperta costante. Per questo – spiega l’assessore – ogni fine settimana, a partire già da sabato 17 settembre, chi lo vorrà potrà salire lo scalone che conduce alla Cappella Ducale e immergersi, sempre con grande rispetto e attenzione, nell’atmosfera unica che si respira per la preparazione di uno spettacolo”.

Ad aprire il nuovo ciclo di prove che accoglieranno il pubblico, sarà l’Orchestra Farnesiana, che domenica 18 settembre alle 20.45 porterà in scena, a Palazzo Farnese, “Le 8 Stagioni”, affiancando alle celeberrime composizioni di Antonio Vivaldi le musiche di Piazzolla, con le sue “Cuatro Estaciones Portenas”. Sul palco due solisti di primo piano: Francesco De Angelis, primo violino solista del Teatro alla Scala di Milano – che eseguirà le Quattro Stagioni di Vivaldi – e Daniela Cammarano, concertista e docente presso il Conservatorio di Bari, che si esibirà sulle note di Astor Piazzolla.

Ricordando che i biglietti per l’evento, nell’ambito dell’Estate Farnese, sono disponibili scrivendo a biglietteria@estatefarnese.com o telefonando al 3313821441, l’assessore Fiazza anticipa che sabato 17 settembre, alle 10, sarà presente per incontrare i musicisti nella cornice della Cappella Ducale, per inaugurare le prove aperte in attesa di assistere, nella serata di domenica, a un concerto “che si preannuncia – sottolinea – straordinario”.