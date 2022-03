Provvedimenti alla circolazione in viale Malta, via San Vincenzo e strada Farnesiana

Si comunica che, per consentire lo svolgimento di lavori di sistemazione della pavimentazione bituminosa, dalle ore 8.30 di stamani, martedì 29 marzo alle ore 18 di venerdì 8 aprile, in viale Malta, nel tratto compreso tra l’incrocio formato con via Beverora e quello con via San Giacomino, è istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata. Inoltre, dalle ore 8.30 alle ore 18 dei giorni 29, 30, 31 marzo e 1, 4, 5, 6, 7 e 8 aprile, sempre in viale Malta ma nel tratto compreso tra l’incrocio con via San Giacomino e l’ingresso al parcheggio retrostante la questura, sono istituiti il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato regolamentato da movieri, mentre nel tratto compreso fra l’ingresso al parcheggio dietro la questura e l’incrocio con via Beverora è istituito il senso unico, con direzione da via Beverora verso via San Giacomino (esclusi i mezzi di soccorso e i mezzi del trasporto pubblico locale).

In strada Farnesiana invece, al fine di completare l’esecuzione di lavori edili, dalle ore 18 di venerdì 1 alle ore 18 di venerdì 8 aprile, di fronte al civico 6 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Infine, per consentire l’effettuazione di lavori di posa e manutenzione serramenti, dalle ore 8 alle ore 17.30 da lunedì 4 a venerdì 8 aprile, in via San Vincenzo, nel tratto compreso tra il civico 1 e l’incrocio con via Scalabrini, è istituito il divieto di circolazione, mentre nel tratto compreso tra il civico 1 e l’incrocio con via San Siro, sarà in vigore l’inversione del senso unico di marcia, con direzione da via San Siro a via Scalabrini.