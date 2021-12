Pubblica Assistenza Sant’Agata: spunta una nuova denuncia e la presidente torna agli arresti domiciliari

Nuova tegola per Katia Sartori, ex presidente della Pubblica Assistenza Sant’Agata, finita nel ciclone poco tempo fa per la nota vicenda che ha coinvolto l’associazione di volontariato. Secondo le indagini della guardia di finanza, lo ricordiamo, Sartori avrebbe effettuato spese personali utilizzando il denaro dell’associazione.

Inoltre, avrebbe utilizzato un mezzo della Pubblica Assistenza per spostamenti e commissioni sempre di carattere personale. La donna era stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, revocata circa un mese fa. Ora però sarebbe spuntata una nuova denuncia, si parla di minacce, denuncia inoltrata da una persona che sarebbe interna all’associazione. Morale, Sartori è di nuovo agli arresti domiciliari.