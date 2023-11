A Pulcheria il 24 novembre la regista Elena Rebeca Carini presenta “The land you belong”

Venerdì 24 novembre alle ore 21.00 a XNL Piacenza-Sezione Cinema (Via S. Franca, 36) prosegue l’edizione 2023 di Pulcheria con ospite Elena Rebeca Carini. La regista presenta per la prima volta nella sua città The land you belong. La pellicola è un road movie (premio per il Documentario al Biografilm) che indaga il tema dell’identità attraverso una vicenda autobiografica.

La regista, adottata a sei mesi in Romania, quasi trentenne va alla ricerca dei genitori biologici e intraprende un viaggio da Piacenza a Bucarest con Gerald, ritrovato fratello di sangue ma perfetto sconosciuto.

Dopo il film dibattito con la regista moderato dalla critica cinematografica Barbara Belzini.

Tutto il programma della manifestazione. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Il giorno dopo, sabato 25 novembre alle ore 21 a XNL Piacenza (Via Santa Franca 36) è in programma lo spettacolo teatrale “La semplicità ingannata”, scritto, diretto e interpretato da Marta Cuscunà.

Premiata in tutta Europa, selezionata dal Piccolo Teatro di Milano come artista associata, Marta Cuscunà è una delle autrici-attrici-performer più interessanti della scena contemporanea. Liberamente ispirato alle opere letterarie di Arcangela Tarabotti e alla vicenda delle Clarisse di Udine, La semplicità ingannata è uno spettacolo esilarante che fa parte di Resistenze Femminili, progetto di ricerca drammaturgica sugli stereotipi di genere.



Dopo lo spettacolo, incontro con Marta Cuscunà. A seguire, piccolo buffet.