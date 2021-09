Imparare a rispettare l’ambiente, torna l’appuntamento con “Puliamo il Mondo”

Il 24, 25, 26 settembre torna l’appuntamento con Puliamo il Mondo, l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo sul tema dei rifiuti, che in Italia viene coordinato da Legambiente dal 1993. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo ed in Italia.

Oltre alla convinta partecipazione, in qualità di partner, all’iniziativa dell’editoriale Libertà per le prossime tre tappe di “Puliamo Piacenza” a Podenzano il 4 ottobre, Castel San Giovanni il 17 ottobre e Fiorenzuola il 24 ottobre, il Circolo di Legambiente, “rimboccandosi le maniche per pulire insieme” propone a soci e cittadini la sua Campagna d’autunno di Puliamo il Mondo. Non solo una concreta azione di pulizia del nostro territorio, ma una forma di informazione e presa di coscienza dell’importanza di tutelare il nostro ambiente come una “casa comune” da rispettare e che tutti dobbiamo accudire.

Questo a cominciare dalle scuole e quindi dalle giovani generazioni che, come tutti gli anni, saranno protagonisti dal 24 settembre delle giornate di pulizia previste da Puliamo il mondo, l’iniziativa nazionale di Legambiente alla sua ventinovesima edizione a cui aderiscono i comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Castell’Arquato, Rivergaro e Sarmato.

Per Piacenza le scuole d’infanzia Ottolenghi e Carella, le primarie Carella, De Gasperi, Pezzani, Taverna, Don Minzoni e Caduti sul lavoro organizzano iniziative di pulizia tra il 24/9 e il 15/10.

Sabato 9 ottobre invece, dalle 9,30 alle 11,30, è prevista l’iniziativa di pulizia al Parco della Galleana, proposta dalla scuola primaria Don Minzoni al concorso nazionale indetto da Vallelata in collaborazione con Legambiente dal titolo “Pulisci il tuo parco”. Le 453 preferenze ricevute hanno portato il progetto della scuola al 1 posto tra i partecipanti emiliani e al 17 posto su tutti i 100 parchi italiani.

Abbiamo inoltre partecipato al progetto\concorso “ + Vicini” in collaborazione con la COOP Alleanza 3.0, in vari comuni della provincia di Piacenza. Le iniziative di pulizia si svolgeranno nei prossimi mesi in date ancora da fissare.