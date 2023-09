Puliamo il mondo 2023, diverse iniziative a Piacenza. Laura Chiappa: “L’anno scorso raccolti 24mila mozziconi di sigaretta” – AUDIO

Puliamo il Mondo 2023, anche a Piacenza sono tante le iniziative previste dal 22 al 24 settembre in occasione della trentesima edizione. Un evento che serve a ricordare a tutti la necessità di attuare quelle piccole azioni di sostenibilità nel territorio e nel quotidiano.

Produrre più di 2 chili di rifiuti a testa al giorno – spiega Laura Chiappa, Presidente della sezione di Legambiente Piacenza – è un dato agghiacciante. La riduzione della produzione dei rifiuti è quindi il primo obiettivo su cui intervenire per cambiare rotta e non inquinare i nostri paesaggi con pericolose discariche o intossicare l’aria con gli inceneritori. Infatti a Piacenza nel 2022 sono stati prodotti 796 kg pro capite di rifiuti a fronte di una raccolta differenziata attorno al 70%. Per raggiungere livelli di eccellenza, come altri comuni della provincia, occorre estendere il porta a porta spinto e l’applicazione della tariffa puntuale all’intera provincia.

Puliamo il mondo 2023 è rivolto alle scuole della città e provincia più il consueto appuntamento pubblico aperto ai cittadini, che quest’anno Legambiente ha organizzato in collaborazione con il Circolo Arci Rathaus. L’evento “Let’s clean – pulizia sull’argine del Po’” è in programma domenica 24 settembre 2023 ore 10,30

(ritrovo in via del Pontiere/parcheggio area ricreativa).

I giovani sono fondamentali per questa iniziativa

Sì sono sempre entusiasti. Poi quest’anno abbiamo una particolare caccia ai mozziconi di sigaretta. Sono rifiuti che troviamo maggiormente nelle aree urbane, sono milioni le cicche buttate a terra. Pensate che l’anno scorso, in otto ore di lavoro, i ragazzi del Liceo Scientifico hanno raccolto 24mila mozziconi.

Inoltre Rathaus ha organizzato la mostra Un Po(‘) di plastica, presso la sede del circolo in via Giordani 4. Inaugurazione sabato 23/9/23 ore 10,00 e talk a cura di Plasticfree.

