Festival del Pensare Contemporaneo, teatro Municipale esaurito per l’incontro con Roberto Saviano

Teatro Municipale esaurito per Roberto Saviano, che sarà tra i protagonisti del Festival del Pensare Contemporaneo domenica 24 settembre, alle 17.30, in dialogo con il curatore Alessandro Fusacchia, sul tema “Potere politico, potere economico, potere criminale: affinità e divergenze”. A chiudere l’incontro, gli interventi della sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e del presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi.

Quello con il giornalista e scrittore partenopeo è un appuntamento particolarmente atteso dal pubblico, per il quale era necessaria la prenotazione: in pochi giorni, tutti i posti disponibili sono stati riservati tramite il sito www.pensarecontemporaneo.it.

Per consentire, anche a chi non potrà accedere all’interno del Teatro, di seguire in diretta l’evento, sarà allestito in piazza Sant’Antonino un maxi-schermo. Contestualmente, si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità: dalle 16 alle 20 di domenica 24 settembre, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione nella stessa piazza Sant’Antonino, nel tratto di via Giordani tra via San Siro e via Verdi, nel tratto di via Verdi compreso tra piazza Sant’Antonino e vicolo San Martino.