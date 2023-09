L’indagine di Legambiente, a Piacenza 5690 passaggi in bicicletta: “Una città a misura di pedale”

A Piacenza 5690 passaggi in bicicletta, una città a misura di pedale. Sono i risultati rilevati il 20 settembre a Piacenza dai tanti volontari di associazioni e studenti che hanno contato nella nostra città dalle 7,15 alle 9,15 gli spostamenti in bicicletta, monopattino e biciclette elettriche tra casa e scuola\lavoro.

Il Giretto d’italia, che si si tiene a Piacenza dal 2017 e che vede la nostra città da sempre sul podio per la quantità di biciclette rilevate, è una gara tra città tesa a promuovere gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola effettuati in bici o con l’utilizzo di altri mezzi di micromobilità elettrica, come monopattini elettrici, e-bike, motorini elettrici, hoverboard e segway.

Organizzato da Legambiente a livello nazionale nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 2023, per promuovere la mobilità ciclistica e sostenibile, quest’anno vede la partecipazione di 33 città della penisola in contemporanea dal 19 al 21 settembre.

Anche quest’anno a Piacenza abbiamo avuto ottimi risultati, segnale chiaro di quanto la bicicletta sia utilizzata per gli spostamenti nella nostra città .

Ecco i risultati alle barriere, conteggiati nelle due ore di monitoraggio fra le 7.15 e le 9.15 1 _ barriera genova 1853 (di cui 70 micromobilità)

barriera torino 740 (di cui 51 micromobilità)

barriera milano 369 (di cui 26 micromobilità)

stazione 491 (di cui 23 micromobilità)

piazzale libertà 480 (di cui 19 micromobilità)

nodo dante-nasolini (polo scolastico) 1.019 (di cui 35 micromobilità) 7_ barriera roma 316 (di cui 34 micromobilità)

Censimento interno scuola Calvino su due sedi 134

Censimento interno scuola ISII Marconi 170 (di cui 5 micromobilità)

Censimento interno scuola Colombini e Respighi sedi distaccate 116

per un totale biciclette + mezzi di micromobilità elettrica di 5690 passaggi (con una media di 47,43 mezzi/minuto).

Risulta evidente che, se in sole 7 postazioni sono state registrate ben più di 5000 passaggi, in realtà il numero delle biciclette circolanti in città è molto più alto.