Pulizia dei torrenti, Legambiente Piacenza: “Non sono tubi, la vegetazione è fondamentale. Il tema va affrontato diversamente” – AUDIO

Pulizia dei torrenti: l’argomento torna puntuale anche a Piacenza a ogni ondata di forte maltempo. Secondo Laura Chiappa, Presidente del circolo piacentino di Legambiente, si tratta di una distorsione storica.

Non è vero che gli ambientalisti non vogliono la pulizia dei fiumi, ormai è da anni che c’è questa diceria, ma in realtà il tema è molto più complesso di questo. Questo ritornello torna regolarmente ma è una distorsione storica. Si dice che una volta i tratti godevano di maggior manutenzione, in realtà era proprio il contrario. Il rispetto dell’uomo c’era perché i fiumi avevano una possibilità, durante le piogge intense, di esondare avendo spazio per farlo. In realtà dal dopoguerra i fiumi sono stati trattati come cavie a cielo aperto per estrarre ghiaia. In particolare questo ha provocato ha provocato uno sprofondamento di fiumi e torrenti con fenomeni di erosione delle sponde.

Come va affrontato il tema?

Va ricordato che fiumi e torrenti non sono un tubo, ma un ecosistema in cui la vegetazione ha un elemento fondamentale per la vita del fiume stesso. Come la pelle e i muscoli del nostro corpo.

Quando bisogna intervenire?

L’unica necessità di togliere la vegetazione dalle fasce sponsali è quando è avvenuto un fenomeno alluvionale molto forte. Allora in quel caso bisogna rimuovere il legname secco portato dalla montagna in caso di grandi piogge e da fenomeni franosi. Infatti è una situazione che può creare degli sbarramenti nelle sezioni più critiche, come per esempio nei ponti. La competenza è della Regione che deve provvedere a questa pulizia. Se non viene fatta serve un richiamo dai comuni e dalla provincia. E’ inutile continuare a dire che bisogna togliere la vegetazione. E poi cosa significa farlo? Cominciamo a toglierla in tutti i torrenti della nostra montagna? Cosa facciamo dei tubi di cemento di ogni corso?

Cosa potrebbe accadere?

Potrebbe determinare problemi alluvionali. In particolare perché un fiume modificato diventa un’autostrada d’acqua ed esonda.

Pulizia dei torrenti, Legambiente Piacenza

