Punti di vista: “Contava solo vincere”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Legnago – AUDIO

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Vincere era l’unica cosa che contava per il Piacenza contro il Legnago, e l’obiettivo è stato raggiunto. Ma questa partita ci ha anche dimostrato quanto può essere competitiva questa squadra con Cesarini al centro del progetto. Il resto conta poco.

Le difficoltà della ripresa e le tante possibilità non sfruttate in contropiede non hanno cittadinanza nella nostra analisi, perché le assenze non permettevano nulla di meglio. Ora la trasferta di Crema per ritornare a vedere quel Piacenza propositivo con un Cesarini in più.

Concludo con un plauso ai due portieri giovani che Scazzola sta alternando.

