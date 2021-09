Piacenza – Legnago 1-0, Cesarini regala la prima vittoria in campionato. Scazzola: “Abbiamo meritato” – AUDIO

Basta un gol del “Mago” Cesarini (su rigore dopo 16 minuti di gioco) al Piacenza per regolare il Legnago penultimo in classifica e trovare la prima vittoria in campionato. I biancorossi monetizzano un ottimo primo tempo e salgono a 7 punti in classifica.

La cronaca

94′ FINITA AL “GARILLI”: PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO PER IL PIACENZA!

90′ Quattro di recupero

85′ Ultimi 5 minuti (più recupero) al “Garilli”: biancorossi sempre avanti

75′ Doppia occasione: prima Rossi sfiora il pareggio con un bel piattone; dopo Lamesta spedisce fuori davanti al portiere

72′ Giordano mette paura a Corvi con un tiro da fuori area: largo di poco

70′ Giro di boa anche nel secondo tempo: tiene l’1-0 del Piace

61′ Fuori Cesarini e dentro Lamesta: Scazzola cambia pelle al suo Piacenza

55′ Fuori anche Bobb: dentro Suljic

50′ Subito Piacenza in attacco: Giordano mette in mezzo per Cesarini ma il capitano non colpisce bene

46′ Via con la ripresa: fuori Dubickas e dentro Rabbi

Secondo tempo

45′ Si va al riposo: Piacenza in vantaggio con la rete di Cesarini

42′ Ci avviamo verso la chiusura del tempo: Piacenza in controllo della situazione

31′ ERRORE DI DUBICKAS! Dopo la botta di Bobb non trattenuta da Corvi, l’attaccante spara alto da posizione favorevole: un gol mangiato

25′ Giro di boa al “Garilli”: Legnago mai pericoloso

17′ Il rigore se lo è procurato Giordano che ha subito la spinta di Ambrosini (ammonito)

16′ GOOOOOOOOOOOOOOL DEL CAPITANO! IL MAGO CESARINI TORNA IN CAMPO E PORTA IN VANTAGGIO I BIANCOROSSI DAL DISCHETTO: 1-0

14′ Ammonito Yabrè

10′ Se ne vanno i primi 10 minuti al “Garilli” di Piacenza

4′ ANNULLATO UN GOL A CESARINI! L’arbitro ha sanzionato un fallo di Dubickas su Bondioli

1′ Iniziata al Garilli di Piacenza

Le formazioni

Piacenza (3-4-2-1): Stucchi, Tafa, Codromaz, Nava; Marino, Corbari, Bobb, Giordano; Cesarini, Gonzi; Dubickas.

Legnago (4-3-1-2): Corvi; Ambrosini, Bondioli, Milani, Ricciardi; Salvi, Yabrè, Laurenti; Giacobbe; Contini Gomez.