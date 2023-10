Punti di vista: “Crisi profonda”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Pro Palazzolo – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Crisi profonda. Questo è lo stato di una squadra che è chiaramente entrata in un tunnel da cui è difficile vedere l’uscita. Certo non ci dimentichiamo le assenze, gli episodi dubbi in area e anche il palo interno, ma anche un pareggio non avrebbe minimamente cambiato il nostro giudizio, ossia quello di una squadra senza né arte né parte.

Marco Gatti, responsabile dell’area tecnica, viene ad assumersi la responsabilità e a confermare Maccarone, ma la sensazione che il fatto che si giochi già mercoledì sia il vero motivo per cui il mister biancorosso sia ancora al suo posto. Difficile pensare che possa cambiare qualcosa, ma nel calcio momenti sorprendenti che cambiano i destini delle stagioni ne abbiamo visti diversi…

I punti di vista di Amorini sul Piacenza calcio in formato video