Volley – Vittoria schiacciante della Gas Sales, netto 3-0 a Milano. I biancorossi sono pronti per la Supercoppa – AUDIO

Le parole di Ricardo Lucarelli a Radio Sound

La cronaca di Milano – Gas Sales Piacenza

Powervolley Milano: Zonta, Kaziyski, Dirlic, Ishikawa, Piano, Loser, Catania (Libero).

Gas Sales Piacenza: Simon, Leal, Romanò, Lucarelli, Brizard, Ricci, Scanferla (Libero).

Primo set

Lucarelli con una buona schiacciata porta la Gas Sales sul 4-4. Dirlic approfitta di una brutta ricezione di Lucarelli e porta Milano sul parziale di 9-7. Un’altra buona schiacciata di Lucarelli accorcia sul 10-9. Ace di Piano che allunga su Piacenza: 13-10. Punto Piacenza che prova a riavvicinarsi alla formazione lombarda con una schiacciata del solito Romanò: 15-13. Ottimo ace di Brizard che riacciuffa Milano sul 16-16. Continua la parità portata da Leal con un’ottima schiacciata:18-18. Leal con una fortissima schiacciata porta in vantaggio Piacenza quando manca poco alla fine del primo set: 21-22 per Piacenza. Uno strepitoso Romanò porta Piacenza alla vittoria del primo set: 23-25.

Secondo set

Grandissimo muro Romanò-Simon che ferma Kaziyski: 2-2. Ancora una volta Romanò che spezza l’equilibrio e porta Piacenza in vantaggio 5-4 . Dirlic dalla seconda linea riprende il match bucando le mani di Lucarelli: 6-6. Doppio vantaggio Gas Sales con un ottimo ace di Lucarelli che la mette all’angolo del campo: 9-7 per la squadra piacentina. Mini Break Piacenza con un sontuoso Romanò che cerca e trova un mani fuori e ci porta sul risultato di 11-8. Ancora Yuri Romanò: 15-11 Piacenza. Continua il dominio assoluto di Romanò in campo che con un altro mani fuori allunga sul 18-13 per Piacenza. Ancora e sempre Leal: missile che buca la difesa milanese e avvicina la formazione piacentina alla conquista del secondo set: 21-17. Ecco Simon che sfrutta un mani fuori per portare la formazione piacentina sul 22-19. Piacenza vince il secondo set grazie a una battuta sbagliata di Ishikawa: 25-21.

Terzo set

Ancora Leal che anche nel terzo tempo continua a seminare il panico in campo, portando la formazione ospite sul 5-2. Prova a riavvicinarsi Milano con il solito Dirlic, che con un ottima schiacciata porta il risultato di 7-5 per Piacenza. Servizio troppo morbido da parte di Zonta che concede il vantaggio a Piacenza: 9-10. Ancora Leal: 14-11 per Piacenza. Altro punto devastante di Leal che allunga sul 17-15 per Piacenza.

Ace di Simon che con un siluro la mette all’incrocio delle righe: 21-18 per Piacenza. Muro a tre di Piacenza che si avvicina ancora di più alla conquista del set: 23 a 19. Servizio di Kaziyski che concede il match point a Piacenza. Leal porta Piacenza alla vittoria con un altro mani fuori: 25-23.